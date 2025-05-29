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萊爾富迎接世界牛奶日！多項「牛乳、麵包限時優惠」一次看

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富迎接世界牛奶日，推出多項牛乳、麵包優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富迎接世界牛奶日，推出多項牛乳、麵包優惠。圖／萊爾富提供

迎接一年一度的「世界牛奶日」，萊爾富推出期間限定乳品產品、奶香系列產品優惠，包含鮮乳、烘焙麵包吐司等商品，鼓勵消費者從日常飲食中補足營養、提升元氣。

萊爾富6月1日至6月14日多項牛奶品項同價格商品買3送1，不同價位商品以4件75折優惠計算，包括光泉富維他牛乳400ml、優質蛋白牛乳（巧克力）400ml、林鳳營全脂鮮乳228ml、好朋友蘋果發酵乳、好朋友可可調味乳300ml、果實繆謬大果粒牛乳－草莓300ml等。

「來送禮」也推出專屬牛奶優惠，即日起至6月9日指定牛乳同價位購買20件可享優惠價1,580元，平均單件只要79元，品項包括林鳳營全脂鮮乳／低脂鮮乳936ml、萬丹鮮乳936ml、瑞穗全脂鮮乳930ml、一番鮮鮮乳936ml等，「來送禮」送禮分享、分次兌換、跨店領取皆可。

除了鮮奶商品，萊爾富也將6款「職人經典麵包」從麵包到餡料做全面性升級，首推「職人烘焙菠蘿麵包」，酥香不膩的外皮，內含鹹奶油鹹香風味；另一款「職人烘焙墨西哥巧克力麵包」，外層是薄酥微脆的巧克力餅皮，內層則是柔軟綿密的麵包體。萊爾富「職人經典麵包」添加進口奶油製作，使麵包帶有淡淡奶香，不僅口感更柔軟，也保留原有的經典美味。即日起至6月24日購買萊爾富「職人經典麵包」任一件加10元就送指定飲品。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

萊爾富「職人經典麵包」系列傳遞手作溫度，即日起至6月24日購買任一件10元送指定飲料。圖／萊爾富提供
萊爾富「職人經典麵包」系列傳遞手作溫度，即日起至6月24日購買任一件10元送指定飲料。圖／萊爾富提供
萊爾富「來送禮」即日起至6月9日指定牛乳同價位購買20件可享優惠價1,580元。圖／萊爾富提供
萊爾富「來送禮」即日起至6月9日指定牛乳同價位購買20件可享優惠價1,580元。圖／萊爾富提供
萊爾富迎接世界牛奶日，推出多項牛乳、麵包優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富迎接世界牛奶日，推出多項牛乳、麵包優惠。圖／萊爾富提供

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