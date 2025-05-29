快訊

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝二原因讓他「政治幻滅」

才因襲臀被判刑5個月…孫生再因涉偷拍妨害性自主 遭警方拘提到案

勞動部公布職類別薪資 機師月薪32.3萬居冠、房務員不到3.1萬

端午連假何處去？桃園這家百貨立蛋挑戰送金蛋

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
端午連假何處去，新光三越桃園站前店30日有小丑彥彥氣球秀，為孩子帶來驚喜與歡笑，31日「浪」愛蔓延寵物同樂會。圖／新光三越桃園店提供
端午連假何處去，新光三越桃園站前店30日有小丑彥彥氣球秀，為孩子帶來驚喜與歡笑，31日「浪」愛蔓延寵物同樂會。圖／新光三越桃園店提供

端午3天連假即將登場，桃園除了龍潭大池有市長盃龍舟競賽，各地有趣好玩活動也不少，百貨與餐飲旅宿業者更卯足全力，準備迎接連假人潮。

連假期間，蘆竹區台茂購物中心每天都有活動，30日下午4時有精采的特技、武術和舞蹈表演，31日下午3時30分立蛋大賽有機會把純金金蛋帶回家，31日晚間7時40分還有無人機光影秀，6月1日下午2時則有寶寶爬行大賽，31日和6月1日還有市集販賣各式特色美食。

桃園區統領廣場在臉書舉辦「粽藝大集合」活動，民眾只要留言說出自己喜歡吃哪種粽子，公開分享官方文章，就能憑截圖兌換棉花糖，但數量有限，30份發完為止。另外，統領年中慶今天起跑，除了滿額送好禮，還有機會再抽住宿券和美食券。

遠東百貨桃園店提前慶祝端午舉辦寶寶划龍舟競賽，活動熱鬧非凡，31日還有端午立蛋王挑戰活動。遠百桃園也在舉辦「熱血召集令」，號召民眾挽袖捐血，6月29日前出示捐血證明加遠百APP會員，可領取100元HAPPY GO點數，一名會員限領一份，限量300份。

新光三越桃園站前店30日有小丑彥彥氣球秀，為孩子帶來驚喜與歡笑，31日「浪」愛蔓延寵物同樂會，現場有超萌變裝走秀，帶毛孩參加可獲限量參加禮。另外，即日起至6月5日GU品牌感謝祭同步開跑，眾多春夏話題單品限時優惠290元起。

桃園區尊爵大飯店31日也推限定節慶活動，包括立蛋挑戰與陸上龍舟賽，完成指定任務可獲好禮，「住房升等券」、「酒吧飲品買一送一券」和「百元餐飲折抵券」三擇一，參加者還能參加抽獎，大獎包括價值1萬9000元的尊榮皇家套房住宿券和價值1180園的自助餐券，獎項預計3日中午12時在飯店臉書粉絲團直撥抽出。

台茂購物中心31日舉辦立蛋大賽，參賽者有機會把純金金蛋帶回家。圖／台茂購物中心提供
台茂購物中心31日舉辦立蛋大賽，參賽者有機會把純金金蛋帶回家。圖／台茂購物中心提供
端午連假，台茂購物中心31日晚間7時40分還有無人機光影秀，6月1日下午2時還有寶寶爬行大賽。圖／台茂購物中心提供
端午連假，台茂購物中心31日晚間7時40分還有無人機光影秀，6月1日下午2時還有寶寶爬行大賽。圖／台茂購物中心提供
端午連假何處去，新光三越桃園站前店30日有小丑彥彥氣球秀，為孩子帶來驚喜與歡笑，31日「浪」愛蔓延寵物同樂會。圖／新光三越桃園店提供
端午連假何處去，新光三越桃園站前店30日有小丑彥彥氣球秀，為孩子帶來驚喜與歡笑，31日「浪」愛蔓延寵物同樂會。圖／新光三越桃園店提供

桃園 住宿券

延伸閱讀

台中這3區罷藍委憂未過二階 「端午連假」大催件

中南部、花東雨下到明天 氣象署：端午連假注意午後雷陣雨

端午連假桃園周五六正常收垃圾 環管處：粽葉勿當廚餘

影／端午連假 豐原警提供替代道路交通指引：結合AI科技執法

相關新聞

電商平台也賣機票！國泰航攜手蝦皮送折抵金再抽哩程

看準暑期海外旅遊熱潮與電商年中慶商機，國泰航空首度攜手台灣知名電商平台蝦皮購物，共同參與購物盛事「618 全民年中慶」，...

旅天下攜鴻禧開旗艦二店 祭百元福袋、抽日本來回機票

旅天下聯合國際旅行社股份有限公司（以下簡稱旅天下）首度攜手全台最大學生旅遊專家「鴻禧旅行社」，6月3日將於新北板橋盛大開...

黑鮪魚吃到飽！身份證有「678」再升級天使紅蝦無限吃

馬辣集團旗下鍋物品牌「涮樂和牛鍋物」羅東店，針對黑鮪魚季推出限定「黑鮪魚感恩祭」，活動期間完成社群任務，就可免費招待「黑...

丸亀製麵送「釜揚烏龍麵」！繼光香香雞「炸物買1送1」

「丸亀製麵」與人氣插畫角色「爽爽貓」攜手合作，以「春日野餐趣」為主題，推出貼紙、保冷袋、野餐筷匙組等一系列週邊商品，為回...

星巴克買一送一、抽365杯免費咖啡！歡慶會員突破400萬

星巴克歡慶星禮程會員突破400萬，祭出多項好禮。

端午連假五歲免費逛六福村 身分證及生日有數字5享折扣

為迎接端午節假期，六福村主題遊樂園自5月30日至6月1日限時3天，推出3大超值優惠，包括5歲以下免費入園、身分證字號、生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。