端午連假何處去？桃園這家百貨立蛋挑戰送金蛋

端午3天連假即將登場，桃園除了龍潭大池有市長盃龍舟競賽，各地有趣好玩活動也不少，百貨與餐飲旅宿業者更卯足全力，準備迎接連假人潮。

連假期間，蘆竹區台茂購物中心每天都有活動，30日下午4時有精采的特技、武術和舞蹈表演，31日下午3時30分立蛋大賽有機會把純金金蛋帶回家，31日晚間7時40分還有無人機光影秀，6月1日下午2時則有寶寶爬行大賽，31日和6月1日還有市集販賣各式特色美食。

桃園區統領廣場在臉書舉辦「粽藝大集合」活動，民眾只要留言說出自己喜歡吃哪種粽子，公開分享官方文章，就能憑截圖兌換棉花糖，但數量有限，30份發完為止。另外，統領年中慶今天起跑，除了滿額送好禮，還有機會再抽住宿券和美食券。

遠東百貨桃園店提前慶祝端午舉辦寶寶划龍舟競賽，活動熱鬧非凡，31日還有端午立蛋王挑戰活動。遠百桃園也在舉辦「熱血召集令」，號召民眾挽袖捐血，6月29日前出示捐血證明加遠百APP會員，可領取100元HAPPY GO點數，一名會員限領一份，限量300份。

新光三越桃園站前店30日有小丑彥彥氣球秀，為孩子帶來驚喜與歡笑，31日「浪」愛蔓延寵物同樂會，現場有超萌變裝走秀，帶毛孩參加可獲限量參加禮。另外，即日起至6月5日GU品牌感謝祭同步開跑，眾多春夏話題單品限時優惠290元起。