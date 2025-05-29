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電商平台也賣機票！國泰航攜手蝦皮送折抵金再抽哩程

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
國泰航空首度攜手台灣知名電商平台蝦皮購物，共同參與購物盛事「618 全民年中慶」，推出多重旅遊專屬好禮。圖／國泰航空提供
國泰航空首度攜手台灣知名電商平台蝦皮購物，共同參與購物盛事「618 全民年中慶」，推出多重旅遊專屬好禮。圖／國泰航空提供

看準暑期海外旅遊熱潮與電商年中慶商機，國泰航空首度攜手台灣知名電商平台蝦皮購物，共同參與購物盛事「618 全民年中慶」，推出多重旅遊專屬好禮，包含總價值超過80萬元的機票折抵金。國泰航空更將於6月6日首度登場蝦皮直播，限量發送1200筆指定航點機票折抵金，加碼抽出價值30萬的「亞洲萬里通」里數。

為響應蝦皮購物618全民年中慶，國泰航空首次以官方品牌身份開設蝦皮購物快閃店與直播活動，推出三大好康回饋旅客。即日起，用戶只要透過蝦皮平台完成指定任務，就可以輕鬆參與多項限時好康活動。於6月6日13:00準時在線收看蝦皮購物「1想不到直播」，即可搶先領取限量1200筆618元機票折抵金，適用於香港、東京、大阪、名古屋等熱門亞洲航點的指定航班，限量1200組，先用先得。

此外，同步參與蝦皮遊戲「年中豪禮箱」，則有機會抽中價值高達6180元與1618元的機票折抵金，涵蓋國泰航空2025年6月全新開航的羅馬、慕尼黑、布魯塞爾及烏魯木齊等全球航點超過70個航點，旅遊選擇多元豐富，盡享精彩假期。6月18日壓軸登場的蝦皮「跨夜直播」則加碼推出重量級大獎，用戶只要於直播中下三單，即能參與抽獎，有機會帶走最大獎30萬「亞洲萬里通」里數，相當於20趟台北至香港來回經濟艙機票或4趟歐美來回經濟艙機票。

國泰航空官方商店 Cathay Shop 首度進駐蝦皮購物，即日起至6月30日限時開設快閃店，為航空迷帶來引頸期盼的精選航空與旅遊商品系列。快閃期間下單滿額399元即享免運優惠，更加贈官網優惠券；此外，蝦皮直播日購買指定商品再享限量8折優惠。

蝦皮購物 直播 機票

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