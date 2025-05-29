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丸亀製麵送「釜揚烏龍麵」！繼光香香雞「炸物買1送1」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
丸亀製麵「誠品松菸店」慶開幕，免費贈送「釜揚烏龍麵」兌換券。圖／丸亀製麵提供
丸亀製麵「誠品松菸店」慶開幕，免費贈送「釜揚烏龍麵」兌換券。圖／丸亀製麵提供

「丸亀製麵」與人氣插畫角色「爽爽貓」攜手合作，以「春日野餐趣」為主題，推出貼紙、保冷袋、野餐筷匙組等一系列週邊商品，為回應粉絲支持，5月29日至6月1日，凡加價換購爽爽貓聯名商品，即享原換購價85折優惠。此外，丸亀製麵「誠品松菸店」將於5月31日開幕，5月31日至6月1日，加入丸亀製麵官方LINE好友，並於店內消費滿300元，即免費贈送「釜揚烏龍麵（中）」兌換券5張。5月31日限量60份、6月1日限量40份，每人限兌換1份，送完為止。

「吉豚屋」自5月29日至6月4日期間，推出全新加購拼盤方案，只要點購任一主餐，即可優惠價加購3款拼盤。大份量的「豪華酸甜綜合拼盤」，網羅酥炸魚、酥脆海老、腰內排與唐揚炸雞等4種人氣食材，沾上特製醬汁，酸甜開胃，原價249元，加購價179元；「酸甜陸陸雙拼」則是唐揚雞與腰內豬排的組合，原價209元，加購價159元；「酸甜海味雙拼」選用酥炸魚和海老，原價189元，加購價129元。

「繼光香香雞」的經典「樂薯」自5月29日起重新回歸市場，本體也變得更加飽滿，擁有鬆軟綿密的口感與鹹香滋味，原味65元、塔塔風味75元。另外針對中山旗艦店、桃園新光2間門市，推出以綠茶為基底的限定水果系飲品。「香澄雷夢」內含有柳橙、檸檬，「搖滾美莓」則喝得到柳橙、檸檬、百香果、荔枝、蔓越莓、蘋果丁等6種水果風味，另外還有「旺來香橙」可以選擇，每杯75元。

6月5日至6月22日期間，每週四、五、六、日，繼光香香雞推出夏日祭典活動，單筆消費滿200元，可享指定品項「買1送1」。6月5日至6月8日，「蒜脆杏鮑菇」買1送1；6月12日至6月15日，則為「樂薯」（中山旗艦店外）與「墨魚甜不辣」；6月19日至6月22日，則有「甜心地瓜球」與「雞脆骨」。

繼光香香雞推出多款品項「買1送1」的滿額優惠方案。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞推出多款品項「買1送1」的滿額優惠方案。圖／繼光香香雞提供
「吉豚屋」推出3款拼盤加購優惠。圖／吉豚屋提供
「吉豚屋」推出3款拼盤加購優惠。圖／吉豚屋提供

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