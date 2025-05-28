黑鮪魚吃到飽！身份證有「678」再升級天使紅蝦無限吃

馬辣集團旗下鍋物品牌「涮樂和牛鍋物」羅東店，針對黑鮪魚季推出限定「黑鮪魚感恩祭」，活動期間完成社群任務，就可免費招待「黑鮪魚刺身」，消費指定方案，則可享「黑鮪魚刺身吃到飽」。

宜蘭南方澳是北台灣黑鮪魚的重要產地，今年6月1日至6月30日期間，涮樂和牛鍋物羅東店推出「黑鮪魚感恩祭」，凡消費用餐並完成拍照打卡任務，就招待全桌每人「黑鮪魚刺身」一份（2片）；消費「極上雙和牛放題」以上方案，再加贈送「黑鮪魚刺身吃到飽」，讓顧客在享受原有的和牛無限涮、炙燒和牛握壽司吃到飽之外，擁有更豐盛的餐桌享受。