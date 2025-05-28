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黑鮪魚吃到飽！身份證有「678」再升級天使紅蝦無限吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「涮樂和牛鍋物」推出限店「黑鮪魚感恩祭」，另外還有「天使紅蝦吃到飽」升級方案。圖／馬辣提供
「涮樂和牛鍋物」推出限店「黑鮪魚感恩祭」，另外還有「天使紅蝦吃到飽」升級方案。圖／馬辣提供

馬辣集團旗下鍋物品牌「涮樂和牛鍋物」羅東店，針對黑鮪魚季推出限定「黑鮪魚感恩祭」，活動期間完成社群任務，就可免費招待「黑鮪魚刺身」，消費指定方案，則可享「黑鮪魚刺身吃到飽」。

宜蘭南方澳是北台灣黑鮪魚的重要產地，今年6月1日至6月30日期間，涮樂和牛鍋物羅東店推出「黑鮪魚感恩祭」，凡消費用餐並完成拍照打卡任務，就招待全桌每人「黑鮪魚刺身」一份（2片）；消費「極上雙和牛放題」以上方案，再加贈送「黑鮪魚刺身吃到飽」，讓顧客在享受原有的和牛無限涮、炙燒和牛握壽司吃到飽之外，擁有更豐盛的餐桌享受。

除此之外，「涮樂和牛鍋物」全台四家門市也推出「天使紅蝦吃到飽」方案，6月1日至7月31日期間，只要當月壽星或同桌任一貴賓身分證、健保卡或護照等有效證件對中「6、7、8」任二碼（可重複），並於一天前完成訂位並選擇「極上雙和牛放題」套餐，即可升級「天使紅蝦吃到飽」。羅東店也可享「天使紅蝦＋黑鮪魚優惠併用」。

「涮樂和牛鍋物」羅東店，推出限定「黑鮪魚吃到飽」。圖／馬辣提供
「涮樂和牛鍋物」羅東店，推出限定「黑鮪魚吃到飽」。圖／馬辣提供

黑鮪魚 羅東 吃到飽

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