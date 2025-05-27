星巴克買一送一、抽365杯免費咖啡！歡慶會員突破400萬
星巴克歡慶星禮程會員突破400萬，祭出多項好禮。
活動一「星運加持 同慶抽獎」，6月1日至14日星禮程會員於門市消費或使用APP行動預點服務，不限金額及消費次數，即可參加一次抽獎。將抽出400位會員贈送每人「中杯飲料券2張」。
活動二「星享成雙 好友分享」，6月2日、3日的11:00～20:00，星禮程會員至門市購買兩杯大（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人至多買二送二。
此外，還有「星運抽」活動，6月18日至27日，活動期間星禮程金星級會員使用3顆金星禮星星，即可參加一次抽獎，抽365杯咖啡、周周吃人氣可頌等超大獎。相關資訊可請關注星巴克網站或FB & IG。
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