星巴克買一送一、抽365杯免費咖啡！歡慶會員突破400萬

星巴克歡慶星禮程會員突破400萬，祭出多項好禮。

活動一「星運加持 同慶抽獎」，6月1日至14日星禮程會員於門市消費或使用APP行動預點服務，不限金額及消費次數，即可參加一次抽獎。將抽出400位會員贈送每人「中杯飲料券2張」。

活動二「星享成雙 好友分享」，6月2日、3日的11:00～20:00，星禮程會員至門市購買兩杯大（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人至多買二送二。