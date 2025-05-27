端午連假五歲免費逛六福村 身分證及生日有數字5享折扣

為迎接端午節假期，六福村主題遊樂園自5月30日至6月1日限時3天，推出3大超值優惠，包括5歲以下免費入園、身分證字號、生年月日中含有5者及桃竹鄉親均可享499元（原價1199元）下殺4.2折優惠。

六福村於端午連假期間推出「唯五獨尊」活動優惠，只要是2019年5月30日（含）之後出生的5歲孩童，在活動期間內出示健保卡即可免費入園）需搭配一位18歲以上成人購票入園）；身分證字號或出生年月日中含有「5」，本人即可享有 499 元入園價，同行親友也能以599元優惠價同行（最多3位）。

六福村表示，端午連假期間再推出桃竹親友回娘家「桃竹鄉親499」優惠方案，凡設籍桃園市、新竹縣市，或身分證字號為 H、J、O 開頭的朋友，本人憑證件購票即可享專屬優惠價499元入園，限本人使用，3項優惠活動僅限端午連假3天。

此外，六福村也推出2025動物派對「獸出沒」，邀請大小朋友一同發揮創意，打扮成最喜歡的動漫角色，跟著森林精靈和哈比哈妮一起遊行狂歡。除了欣賞精彩表演，非洲部落設施「沙漠風暴」也推出「保護獸蛋大挑戰」，遊客只要坐上 360 度自轉的雲霄飛車，並成功護送手中的獸蛋安全抵達終點，就可獲得限量「勇士胸章」一枚。

單日出遊還不夠，不妨升級成小旅行，關西六福莊即日起至6月22日止，推出「叢林奇遇記」2天1夜住房專案，平日每房只要 1萬800+10% 起，即可3人入住人氣剛果藍天房。