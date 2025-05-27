LINE Pay線上旅展開跑 3大航空單筆最高折1,250元再享5%回饋

迎接暑假旅遊旺季，2025 LINE Pay線上旅展即日起登場，集結中華航空、星宇航空、台灣虎航等3大國籍航空與Klook、KKday、易遊網、雄獅旅遊、東南旅遊、可樂旅遊等品牌，推出機票、行程及門票優惠，用戶每週可領取總價值2,000元的優惠券，單筆最高折1,250元，搭配指定信用卡還可享LINE POINTS 5%回饋，總優惠幅度接近10%。

活動期間至6月13日止，用戶每週可領取50元、200元、500元、1,250元優惠券各1張，於合作品牌線上旅展專區使用LINE Pay結帳，滿額即可折抵。綁定中國信託LINE Pay卡、富邦J卡或JU卡，單筆滿4,000元可再獲5%點數回饋。

無論是機票、套裝行程以及海外景點票券，都能使用LINE Pay優惠券。台灣虎航「快閃東京」機票單程2,099元起，雄獅旅遊「大阪世博加環球影城5日」下殺不到3萬元，易遊網「釜山5天4夜自由配」8,800元起。長程航線部分，星宇航空「直飛洛杉磯」來回含稅價25,801元起，雄獅旅遊「義大利10日」也只要85,900元起。

熱門景點票券亦能享優惠，透過Klook或KKday的旅展專區購買並使用LINE Pay付款，商品包含大阪環球影城、香港迪士尼、即將在7月底開幕的沖繩JUNGLIA主題樂園等。國內行程則有雄獅旅遊「澎湖花火節三日機加酒自由行」最低4,999元、可樂旅遊「馬祖藍眼淚雙島3日」14,000元起。

Klook另推官網消費獨家加碼，於6月2日、6月9日等指定日單筆消費滿4,000元可享5%點數回饋。使用中國信託LINE Pay卡預訂日、韓、港、泰、新精選飯店並輸入優惠碼「CTBC25750」，再享20%回饋。