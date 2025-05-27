德州鮮切牛排肋眼「買1送1」！只有1天、外帶也行

開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS與 Texas Roadhouse德州鮮切牛排展開「牛豬大戰」。5月30日端午節當天祭出炭烤豬肋排、12盎司肋眼牛排買一送一，僅限一天，憑活動畫面就送，嗜肉一族快手刀訂位。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排的12盎司肋眼牛排一向是超人氣選項，繼3月女王節舉行買一送一活動引發排隊熱潮後，睽違近3個月再次大方送。TGI FRIDAYS的炭烤豬肋排可以說是「零負評」的存在，使用優質豬肋排，將整塊鮮嫩豬肋排慢火炭烤後，厚厚塗上口感帶甜的的BBQ烤肉醬或TGI FRIDAYS獨有的田納西威士忌醬，搭配薯條與涼拌捲心菜，成就吮指難忘的好味道。

要注意的是，兩家餐廳本次優惠組合（含贈送之品項）內用及外帶，均需加收原價價值之10%服務費，且不得與任何行銷活動或優惠併用（包含信用卡優惠、開展會員優惠、開展VIP卡8折、熟客券、套餐優惠等，皆不得併用）。