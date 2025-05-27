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德州鮮切牛排肋眼「買1送1」！只有1天、外帶也行
開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS與 Texas Roadhouse德州鮮切牛排展開「牛豬大戰」。5月30日端午節當天祭出炭烤豬肋排、12盎司肋眼牛排買一送一，僅限一天，憑活動畫面就送，嗜肉一族快手刀訂位。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排的12盎司肋眼牛排一向是超人氣選項，繼3月女王節舉行買一送一活動引發排隊熱潮後，睽違近3個月再次大方送。TGI FRIDAYS的炭烤豬肋排可以說是「零負評」的存在，使用優質豬肋排，將整塊鮮嫩豬肋排慢火炭烤後，厚厚塗上口感帶甜的的BBQ烤肉醬或TGI FRIDAYS獨有的田納西威士忌醬，搭配薯條與涼拌捲心菜，成就吮指難忘的好味道。
要注意的是，兩家餐廳本次優惠組合（含贈送之品項）內用及外帶，均需加收原價價值之10%服務費，且不得與任何行銷活動或優惠併用（包含信用卡優惠、開展會員優惠、開展VIP卡8折、熟客券、套餐優惠等，皆不得併用）。
錯過端午節當天活動也不要緊，TGI FRIDAYS6月起每週五展開「沙朗牛排買一送一」，每一份皆為精選的8 oz.沙朗牛排，另搭配兩道主廚精選配菜與醬料一同享用，全台18間TGI FRIDAYS餐廳全面起跑，這也是台中崇德餐廳營運後，首次加入優惠活動行列，機會難得，不容錯過。
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