快訊

400名小米車主集體退車 網紅老闆雷軍為何遭流量反噬？

一本見證跨世代球迷共同記憶 統一獅與台南球場的經典故事

麥當勞買一送一！冰炫風、蛋捲冰淇淋優惠 得來速、歡樂送省錢攻略曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

德州鮮切牛排肋眼「買1送1」！只有1天、外帶也行

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
TGI FRIDAYS收到各界狂粉的呼喚，6月起每週五展開「沙朗牛排買一送一」。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS收到各界狂粉的呼喚，6月起每週五展開「沙朗牛排買一送一」。圖／開展餐飲集團提供

開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS與 Texas Roadhouse德州鮮切牛排展開「牛大戰」。5月30日端午節當天祭出炭烤豬肋排、12盎司肋眼牛排買一送一，僅限一天，憑活動畫面就送，嗜肉一族快手刀訂位。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排的12盎司肋眼牛排一向是超人氣選項，繼3月女王節舉行買一送一活動引發排隊熱潮後，睽違近3個月再次大方送。TGI FRIDAYS的炭烤豬肋排可以說是「零負評」的存在，使用優質豬肋排，將整塊鮮嫩豬肋排慢火炭烤後，厚厚塗上口感帶甜的的BBQ烤肉醬或TGI FRIDAYS獨有的田納西威士忌醬，搭配薯條與涼拌捲心菜，成就吮指難忘的好味道。

要注意的是，兩家餐廳本次優惠組合（含贈送之品項）內用及外帶，均需加收原價價值之10%服務費，且不得與任何行銷活動或優惠併用（包含信用卡優惠、開展會員優惠、開展VIP卡8折、熟客券、套餐優惠等，皆不得併用）。

錯過端午節當天活動也不要緊，TGI FRIDAYS6月起每週五展開「沙朗牛排買一送一」，每一份皆為精選的8 oz.沙朗牛排，另搭配兩道主廚精選配菜與醬料一同享用，全台18間TGI FRIDAYS餐廳全面起跑，這也是台中崇德餐廳營運後，首次加入優惠活動行列，機會難得，不容錯過。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排繼3月女王節後，再次舉行12oz.肋眼牛排買一送一活動。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse德州鮮切牛排繼3月女王節後，再次舉行12oz.肋眼牛排買一送一活動。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS端午節祭出「零負評」炭烤豬肋排買一送一。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS端午節祭出「零負評」炭烤豬肋排買一送一。圖／開展餐飲集團提供

餐廳 牛排

延伸閱讀

端午節出勤 加發一日工資

MLB／達比修又請客了！3A投復健賽 招待全隊吃牛排

跟著台商前進德州 中華電信設立美國德州新據點

瞄準台商赴美浪潮 中華電落地德州設據點

相關新聞

LINE Pay線上旅展開跑 3大航空單筆最高折1,250元再享5%回饋

迎接暑假旅遊旺季，2025 LINE Pay線上旅展即日起登場，集結中華航空、星宇航空、台灣虎航等3大國籍航空與Kloo...

德州鮮切牛排肋眼「買1送1」！只有1天、外帶也行

開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS與 Texas Roadhouse德州鮮切牛排展開「牛豬大戰」。5月30日端午節當...

南台灣首間「雞湯桑」連3天買1送1！麵屋一燈插旗台中

連鎖拉麵「雞湯桑」南部首間分店，自即日起正式插旗台南MITSUI OUTLET PARK。店內延續一貫的設計風格，以清新...

TTE旅展買氣旺 全航線皆折扣再抽免費機票、五星住宿

2025台北國際觀光博覽會昨起在台北世貿一館開展，各家航空公司也祭出多重好康、精彩活動吸引民眾搶市。華航攤位提供全航線購...

全球71航點85折起 再抽萬元折抵金！國泰航空旅展限定

「2025 TTE台北國際觀光博覽會」即起至5月26日於台北世貿一館開展，國泰航空今年以「READY TO FLY」為攤...

客家好物55折起！「天光雜貨店」上線 端午系列一次看

客家品牌「天光雜貨店」宣布全新電商平台正式上線，門市結帳系統同步全面升級，適逢國曆與農曆5月夏至節氣交會，及客家人稱端午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。