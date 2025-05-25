超市量販啤酒節開跑 第2件5折起 買發光杯盲盒抽iPhone

天氣悶熱的夏天，就是要來杯沁涼啤酒最消暑，今年標榜「無糖」、「低熱量」的清爽系啤酒產品蔚為風潮，另外，微醺感的果香調酒也是熱門選擇。超市量販紛紛推出啤酒節優惠，搶先囤貨度過炎熱夏季。

全聯即日起至6月5日推出「世界啤酒節」，福利卡友購買全店指定啤酒/調酒/燒酒，單筆每滿399元贈200福利點（單筆可累贈），搭配年中慶檔期省上加省，最高回饋15.7%。即日起至6月15日每週六、日使用全支付單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點；用全支付、PX Pay指定信用卡單筆消費滿1,300元，限量加贈650福利點，等於最高享8.5折優惠，想嚐鮮、想囤貨，就趁這波最划算。

全聯推出多款經典不敗日本各地盛產水果汁製成的沙瓦系列，北海道SECOMA哈密瓜沙瓦優惠第2件5折，今年更出現搭果實冰、檸檬冰角創意喝，都有限時特價優惠。

家樂福「夏日國際啤酒節」集結日本、台灣、美國、荷蘭、德國、比利時、英國、義大利等8國風格代表，推薦近200款話題酒款，從水果雞尾酒、精釀啤酒到低酒精沙瓦通通一應俱全，讓啤酒控一次暢飲全球風味。即日起至6月24日，多款指定啤酒與低酒精飲品祭出第2件6折、2件以上更省的超值優惠；量販店/超市店購買指定商品，每滿599/299元，就送50元現金折價券。

而呼應近年席捲台灣的「盲盒熱潮」，家樂福獨家於5月28日至6月30日祭出話題加碼：買任1件啤酒，即可加價99元搶購「限量發光杯盲盒」，以台、日、美人氣啤酒品牌風格打造6款造型杯，倒入啤酒杯身即會閃耀發光，在家小酌氣氛滿點，還有1款隱藏版造型杯，抽中隱藏版的幸運民眾還可獲得刮刮卡，有機會刮中iPhone 16e。

低酒精、果味、氣泡系酒款成近年新寵兒，家樂福量販超市獨家推出加入膠原蛋白配方的WAT「LADY FIRST」氣泡雞尾酒，以及沖繩Orion WATTA香檬雞尾酒系列，提供無糖選擇喝起來更無負擔。

愛買量販店同步推出多款人氣酒飲優惠，從水果風味啤酒、氣泡酒到經典生啤等一應俱全，通通都是消暑絕配首選，首推深受年輕族群喜愛的臺虎精釀啤酒系列，粉紫泡泡葡萄/蜜蜜毛毛桃子/柚香啾啾葡萄啤酒等限定口味，即日起至6月3日任選2瓶僅176元。

美廉社進口啤酒組合週末限時任選3件只要109元，法國星格頂級拉格5.0%、皇家老修士檸檬啤酒，淡雅麥香，口感清爽，低酒精也能輕鬆暢飲。