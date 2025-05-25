快訊

日債要爆了？最大壽險帳面損失超過7500億 網嚇：矽谷銀行就是這樣倒的

桌球世錦賽／林昀儒、高承睿搭檔過關斬將 相隔12年再爭冠

高雄警追違規釀女騎士喪命 母痛哭問警：為什麼要追她！

超市量販啤酒節開跑 第2件5折起 買發光杯盲盒抽iPhone

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
無糖、低熱量啤酒成市場新寵，金車柏克金就推出主打零糖、清爽、低負擔的樂啤WOW!BEER，4入特價118元。圖／全聯福利中心提供
無糖、低熱量啤酒成市場新寵，金車柏克金就推出主打零糖、清爽、低負擔的樂啤WOW!BEER，4入特價118元。圖／全聯福利中心提供

天氣悶熱的夏天，就是要來杯沁涼啤酒最消暑，今年標榜「無糖」、「低熱量」的清爽系啤酒產品蔚為風潮，另外，微醺感的果香調酒也是熱門選擇。超市量販紛紛推出啤酒節優惠，搶先囤貨度過炎熱夏季。

全聯即日起至6月5日推出「世界啤酒節」，福利卡友購買全店指定啤酒/調酒/燒酒，單筆每滿399元贈200福利點（單筆可累贈），搭配年中慶檔期省上加省，最高回饋15.7%。即日起至6月15日每週六、日使用全支付單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點；用全支付、PX Pay指定信用卡單筆消費滿1,300元，限量加贈650福利點，等於最高享8.5折優惠，想嚐鮮、想囤貨，就趁這波最划算。

全聯推出多款經典不敗日本各地盛產水果汁製成的沙瓦系列，北海道SECOMA哈密瓜沙瓦優惠第2件5折，今年更出現搭果實冰、檸檬冰角創意喝，都有限時特價優惠。

家樂福「夏日國際啤酒節」集結日本、台灣、美國、荷蘭、德國、比利時、英國、義大利等8國風格代表，推薦近200款話題酒款，從水果雞尾酒、精釀啤酒到低酒精沙瓦通通一應俱全，讓啤酒控一次暢飲全球風味。即日起至6月24日，多款指定啤酒與低酒精飲品祭出第2件6折、2件以上更省的超值優惠；量販店/超市店購買指定商品，每滿599/299元，就送50元現金折價券。

而呼應近年席捲台灣的「盲盒熱潮」，家樂福獨家於5月28日至6月30日祭出話題加碼：買任1件啤酒，即可加價99元搶購「限量發光杯盲盒」，以台、日、美人氣啤酒品牌風格打造6款造型杯，倒入啤酒杯身即會閃耀發光，在家小酌氣氛滿點，還有1款隱藏版造型杯，抽中隱藏版的幸運民眾還可獲得刮刮卡，有機會刮中iPhone 16e。

低酒精、果味、氣泡系酒款成近年新寵兒，家樂福量販超市獨家推出加入膠原蛋白配方的WAT「LADY FIRST」氣泡雞尾酒，以及沖繩Orion WATTA香檬雞尾酒系列，提供無糖選擇喝起來更無負擔。

愛買量販店同步推出多款人氣酒飲優惠，從水果風味啤酒、氣泡酒到經典生啤等一應俱全，通通都是消暑絕配首選，首推深受年輕族群喜愛的臺虎精釀啤酒系列，粉紫泡泡葡萄/蜜蜜毛毛桃子/柚香啾啾葡萄啤酒等限定口味，即日起至6月3日任選2瓶僅176元。

美廉社進口啤酒組合週末限時任選3件只要109元，法國星格頂級拉格5.0%、皇家老修士檸檬啤酒，淡雅麥香，口感清爽，低酒精也能輕鬆暢飲。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

5月28日至6月30日家樂福買任1件啤酒，即可99元加購「限量發光杯盲盒」，有機會刮中iPhone 16e。記者黃筱晴／攝影
5月28日至6月30日家樂福買任1件啤酒，即可99元加購「限量發光杯盲盒」，有機會刮中iPhone 16e。記者黃筱晴／攝影
美廉社進口啤酒組合週末限時任選3件只要109元。圖／美廉社提供
美廉社進口啤酒組合週末限時任選3件只要109元。圖／美廉社提供
J-CRAFT TRIP推出兩款新品，「栃木縣栃愛果草莓沙瓦」和「石川加賀水梨沙瓦」限時特價55元，任2罐105元。圖／全聯福利中心提供
J-CRAFT TRIP推出兩款新品，「栃木縣栃愛果草莓沙瓦」和「石川加賀水梨沙瓦」限時特價55元，任2罐105元。圖／全聯福利中心提供
沖繩Orion WATTA香檬雞尾酒系列有推出無糖款。記者黃筱晴／攝影
沖繩Orion WATTA香檬雞尾酒系列有推出無糖款。記者黃筱晴／攝影
迎夏清爽上陣，全聯「世界啤酒節」新品齊發搶攻消暑商機。圖／全聯福利中心提供
迎夏清爽上陣，全聯「世界啤酒節」新品齊發搶攻消暑商機。圖／全聯福利中心提供
加入膠原蛋白配方的WAT「LADY FIRST」氣泡雞尾酒。記者黃筱晴／攝影
加入膠原蛋白配方的WAT「LADY FIRST」氣泡雞尾酒。記者黃筱晴／攝影
臺虎精釀啤酒系列，即日起至6月3日任選2瓶僅176元。圖／愛買量販提供
臺虎精釀啤酒系列，即日起至6月3日任選2瓶僅176元。圖／愛買量販提供

酒精 超市 家樂福

延伸閱讀

iPhone能完全回美生產？分析：部分製造有機會

25%關稅能讓蘋果返美生產？專家點出殘酷現實 預言稅率翻倍也沒用

TWICE解禁撲台！MAMAMOO、SJ也來了 高雄啤酒音樂節超猛卡司曝

PLG／開了三年前預約奪冠啤酒 卡米諾斯：冠軍獻給球員

相關新聞

南台灣首間「雞湯桑」連3天買1送1！麵屋一燈插旗台中

連鎖拉麵「雞湯桑」南部首間分店，自即日起正式插旗台南MITSUI OUTLET PARK。店內延續一貫的設計風格，以清新...

TTE旅展買氣旺 全航線皆折扣再抽免費機票、五星住宿

2025台北國際觀光博覽會昨起在台北世貿一館開展，各家航空公司也祭出多重好康、精彩活動吸引民眾搶市。華航攤位提供全航線購...

全球71航點85折起 再抽萬元折抵金！國泰航空旅展限定

「2025 TTE台北國際觀光博覽會」即起至5月26日於台北世貿一館開展，國泰航空今年以「READY TO FLY」為攤...

客家好物55折起！「天光雜貨店」上線 端午系列一次看

客家品牌「天光雜貨店」宣布全新電商平台正式上線，門市結帳系統同步全面升級，適逢國曆與農曆5月夏至節氣交會，及客家人稱端午...

台北萬豪經典漢堡買一送一！巨人堡、深夜功夫堡同登場

台北萬豪酒店即將迎來開業10周年，宣布推出系列餐飲慶祝活動。首波於5月26日至6月8日推出「豪享吃堡」活動，響應528國...

FRIDAYS迎60週年 募集神秘客3000元額度免費吃

美式餐廳領導品牌TGI FRIDAYS歡喜迎接60週年，全球餐廳接力歡慶，台灣TGI FRIDAYS即日起全面展開「歡樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。