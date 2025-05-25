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南台灣首間「雞湯桑」連3天買1送1！麵屋一燈插旗台中

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
南部首間「雞湯桑」，自即日起正式插旗台南MITSUI OUTLET PARK。圖／雞湯桑提供
南部首間「雞湯桑」，自即日起正式插旗台南MITSUI OUTLET PARK。圖／雞湯桑提供

連鎖拉麵「雞湯桑」南部首間分店，自即日起正式插旗台南MITSUI OUTLET PARK。店內延續一貫的設計風格，以清新木質調打造用餐環境，並主打「櫻花柚子拉麵」、「松露牛肝菌拉麵」、「海膽魚子雞白湯拉麵」、「松露旨味雞白湯拉麵」，以及經典的「東京雞白湯拉麵」等5款拉麵，每碗售價248～298元不等。

為慶祝新店開幕，即日起至5月27日期間，凡到店消費任一碗拉麵，即贈「拉麵買1送1券」，每日限量100份。另外，5月28日至6月30日期間，會員凡消費任一碗拉麵，即可獲得「溏心蛋」一顆，並享「炙燒雞肉飯半價加購」優惠，原價79元，每份套餐限加購一碗。

同樣是拉麵新店，來自東京的「麵屋一燈」今年積極打造新據點，近日已插旗台中勤美綠園道，打造中台灣首間分店。店內並由社長坂本幸彥親自監製，推出限定款「松露魚介冠軍沾麵」，以魚介高湯為基底，搭配馥郁的松露芬芳，以及豬叉燒、雞叉燒等配料，每碗328元。即日起至6月30日前，單筆消費滿500元，即可獲得實體刮刮卡（可累贈），有機會抽中東京來回機票。

為慶祝麵屋一燈15週年，全台門市將於6月初規劃「一擊入魂・十五年職人魂」主題活動。另外在6月14日當天，將於商城推出「拉麵買1送1券」，限量1,000份，每份15元。

「麵屋一燈」插旗台中勤美綠園道，打造中台灣首間分店。圖／麵屋一燈提供
「麵屋一燈」插旗台中勤美綠園道，打造中台灣首間分店。圖／麵屋一燈提供

東京 拉麵 售價

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