TTE旅展買氣旺 全航線皆折扣再抽免費機票、五星住宿

2025台北國際觀光博覽會昨起在台北世貿一館開展，各家航空公司也祭出多重好康、精彩活動吸引民眾搶市。華航攤位提供全航線購票享77折起優惠，登錄再抽免費機票、五星住宿等大獎。華信航空推出五大熱門國旅地區再加碼金廈小三通，超值機加酒行程最低3688元起。國泰航空推全球71個航點限時85折起，現場購買千元即可抽獎，有機會抽中萬元機票折抵金。

華航這次參加台北國際觀光博覽會，攤位整體設計秉持永續環保理念，結合華航航點遍及亞洲、歐洲、北美洲及大洋洲等地景觀特色，以獨特的蜂巢紙雕藝術呈現4大洲的經典景致，採用具國際認證環保材質的宣影布設計展台，陳列近年華航獲獎佳績及商品，營造耳目一新的低碳美學。

華航展位大方祭出眾多好康優惠吸客，加入「LINE 官方帳號」好友，體驗運用生成式AI自創研發的「旅遊小花測驗」，找到命定城市，解鎖購票專區享定額優惠。線上旅展購票最低77折起，登錄再抽免費機票、五星住宿等大獎。華信航空則結合目前國內綿密航網，加碼金廈小三通，機加酒行程最低3688元起。

國泰航空今年以「READY TO FLY」為攤位主題，推出全球71個精選航點最優85折起的限時優惠，現場還有航空迷最愛的品牌航空周邊及旅行選品，現場消費還有機會抽中「萬元機票折抵金」，為旅人提供一站式夏日出遊靈感與實惠選擇。

國泰航空攤位旅展現場同步販售多款高人氣國泰航空周邊商品，從飛機模型、航點系列商品到旅行實用配件等，更有可愛的機師及空服員制服童裝、小熊玩偶等航空精品。現場持聯名卡消費享9折優惠，凡消費即贈品牌環保袋或摺疊扇。現場購買機票、飯店、行程任一筆訂單或購買品牌質感選物滿萬元以上，即可參與趣味扭蛋遊戲，有機會抽中最大獎「萬元機票折抵金」。

世邦旅遊在旅展也祭出超值優惠，例如歐洲早鳥最高第2人減1萬元、美國第2人最高減8000元，日韓更是大手筆推出搭長榮航空兒童萬元有找，來世邦攤位還有加碼，玩扭蛋可抽現金折價券最高折5000元。