全球71航點85折起 再抽萬元折抵金！國泰航空旅展限定

「2025 TTE台北國際觀光博覽會」即起至5月26日於台北世貿一館開展，國泰航空今年以「READY TO FLY」為攤位主題，推出全球71個精選航點最優85折起的限時優惠，現場另備有航空迷最愛的品牌航空周邊及旅行選品，現場消費還有機會抽中「萬元機票折抵金」。

國泰航空在攤位打造超吸睛打卡點，以機場為靈感打造沉浸式展區，重現日前在Mitsui Shopping Park LaLaport南港的「國泰航空Cathay Shop快閃店」中，備受大人小孩喜愛的「A350-900巨型飛機模型」，還有登機門、行李轉盤等，完美還原登機場景，讓人秒入旅遊模式。

即日起至5月26日，於國泰航空旅展攤位預訂全球71個精選航點，可享最優85折起。亮點包括2025年全新香港直飛航點—啤酒文化之都慕尼黑、適逢天主教禧年的羅馬、古今交融的布魯塞爾，還有美式牛仔風情的達拉斯與絲路名城烏魯木齊。

旅展現場同步販售多款高人氣國泰航空周邊商品，從飛機模型、航點系列商品到旅行實用配件一應俱全，更有可愛的機師及空服員制服童裝、小熊玩偶等航空精品。現場持聯名卡消費享9折優惠，凡消費即贈品牌環保袋或摺疊扇。

現場好康再加碼，現場購買機票、飯店、行程任一筆訂單或購買品牌質感選物滿1,000以上，即可參與趣味扭蛋遊戲，有機會抽中最大獎「萬元機票折抵金」。到國泰航空旅展攤位也能拿好禮，只要出示國泰航空的國泰會員號碼，即可獲得「國泰航空小燈磁鐵」乙個。完成現場打卡任務，還能領取「Cathay Holidays 購物袋」，數量有限，送完為止。