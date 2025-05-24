客家好物55折起！「天光雜貨店」上線 端午系列一次看

客家品牌「天光雜貨店」宣布全新電商平台正式上線，門市結帳系統同步全面升級，適逢國曆與農曆5月夏至節氣交會，及客家人稱端午節為5月節來臨之際，特別規劃「天光五月節 X 夏至日 客家好物祭」為期近2個月的活動，精選客家風情的質感好禮，優惠價格最低55折。

天光雜貨店集結超過20家優質品牌、35款特色好物，推出兩大優惠主題，其中包括折扣誠意滿滿的「客家好物85折亮點專區」，從節慶送禮、居家飲食到香氛療癒，滿足所有在端午及夏至來臨前自用與送禮需求。其中包括高原祈艾推出天然艾草結合傳統麵線的「艾草麵線禮盒」，以及兼具養生與祈福寓意的「艾春日雙茶一皂組」；上家下屋手工皂則推出天然純淨的「艾草香茅平安皂」、「紅球薑手工皂」；秘丞手作工坊同步推出的「平安皂禮盒」、「草本手工皂禮盒」等。

「客家好物85折亮點專區」也囊括了客家好味及香氛與日常療癒文創小物商品，像是網羅RE'ME果菓帶來清爽的「冰粽禮盒」與「菓然有愛禮盒」；福樂三安產業的「艾蘋安禮盒」；紫城農場的「仙草料理包」、「杭菊茶包」；尹水植園Kang Farm的「香葉茶」、「洛神花果醬」等。

此外，另加碼推出「客家好物超好康優惠專區」，包含Sweet Sugar 甜蜜糖手作，5款米球泡芙口味任選兩件現折20元；全家牧場香脆順口的「珍蛋捲」，買兩罐即贈雞蛋麵乙袋；福樂三安產業檔期價再加碼，購買「好乾脆禮盒」單筆消費滿3千元即贈蘋果薄荷茶乙盒。老莫可可農園「可可鬆」推出三包優惠500元；掌櫃食堂 職人堅果的「堅果辣拌醬禮盒」兩組優惠價300元；龍德米庄的「香草茶包系列」兩包一組優惠價659元；上好牧場的「關西馬武督紅仁養生蛋」限時4台斤300元優惠外，再贈6入裝雞蛋乙盒；另有天光雜貨店自有品牌「醬好酒酒組」精品禮盒組限時限量55折。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Emma吱吱織編織立體粽子，原價290元，85折後247元/不含圖片中編織袋。圖/天光雜貨店提供

天光雜貨店客家好物85折亮點專區好物推薦：九品纏藝術館粽禧耳鉤耳夾耳線系列。圖/天光雜貨店提供