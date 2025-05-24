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台北萬豪經典漢堡買一送一！巨人堡、深夜功夫堡同登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
活動期間，Lobby Lounge經典牛肉培根切達起司漢堡享買一送一。圖/台北萬豪提供
活動期間，Lobby Lounge經典牛肉培根切達起司漢堡享買一送一。圖/台北萬豪提供

台北萬豪酒店即將迎來開業10周年，宣布推出系列餐飲慶祝活動。首波於5月26日至6月8日推出「豪享吃堡」活動，響應528國際漢堡日祭出多重優惠，包含經典漢堡買一送一，還有搶眼的10吋「萬豪巨人堡」、深夜限定功夫漢堡等。

每年5月28日為國際漢堡日，去年首次推出迴響熱烈，漢堡熱銷破千個。適逢開幕10周年，台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge每周一至周五上午11時至下午5時，推出經典牛肉培根切達起司漢堡買一送一優惠，選用美國與紐西蘭牛絞肉手工拍打製成，搭配布里歐麵包、切達起司、香煎培根、小農鮮蔬，佐以酥脆薯條，是國內外旅客推薦的必嘗美味。每份售價600元+10%，期間免費招待同款漢堡乙顆，再享軟性飲品及生啤酒暢飲優惠加購價每位200元+10%起。

10周年限定震撼話題新品—10吋「萬豪巨人堡」，整顆漢堡重達6公斤，使用超過2公斤手打牛肉漢堡排、1公斤酥脆培根與20片切達起司製成，是一般漢堡的16倍重量、12倍肉量，上桌時更需兩位服務人員協力端上，份量十足，適合6至8人共享，搭佐6人份酥脆薯條，每份售價3,600元+10%，採預訂制。凡點購以上餐點，皆享軟性飲品120分鐘暢飲加購優惠價每位200元+10%，或升級軟性飲品及Asahi生啤酒暢飲每位500元+10%。

20樓高空餐廳INGE’S Bar & Grill則於每日晚間10時至午夜，推出深夜限定「乾式熟成美國牛肉功夫漢堡套餐」，專屬夜貓子打造的奢華宵夜，嚴選美國Prime等級牛肉，揉合乾式和濕式熟成兩種牛肉黃金比例製成手打漢堡排，以直火高溫燒烤逼出肉香，搭配微辣韓式泡菜、炸地瓜天婦羅，提升整體風味，套餐含INGE’S精選啤酒乙杯，每份990元+10%，凡點用套餐，再享INGE’S精選啤酒續杯半價優惠乙次。

詳情可洽台北萬豪酒店Lobby Lounge：02-2175-7955或INGE’S Bar & Grill： 02-2175-7997。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北萬豪酒店Lobby Lounge推出10吋的「萬豪巨人堡」。圖/台北萬豪提供
台北萬豪酒店Lobby Lounge推出10吋的「萬豪巨人堡」。圖/台北萬豪提供
INGE’S Bar & Grill「乾式熟成美國牛肉功夫漢堡套餐」。圖/台北萬豪提供
INGE’S Bar & Grill「乾式熟成美國牛肉功夫漢堡套餐」。圖/台北萬豪提供
台北萬豪酒店歡慶10周年，於5月26日至6月8日推出「豪享吃堡」限定優惠。圖/台北萬豪提供
台北萬豪酒店歡慶10周年，於5月26日至6月8日推出「豪享吃堡」限定優惠。圖/台北萬豪提供

酒店 萬豪 牛肉漢堡排

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