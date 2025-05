FRIDAYS迎60週年 募集神秘客3000元額度免費吃

美式餐廳領導品牌TGI FRIDAYS歡喜迎接60週年,全球餐廳接力歡慶,台灣TGI FRIDAYS即日起全面展開「歡樂守門員」募集,號召神秘客探店,獲選者不僅可攜伴3000元額度免費吃,完成評分任務還能獲得千元餐券。

第一家TGI FRIDAYS於1965年在美國紐約開幕,1991年正式登陸台灣,成為許多台灣人心目中最經典的美式餐廳之一。這次台灣TGI FRIDAYS決定「回歸初心」,持續為歡樂與經典把關,首度大規模號召神秘客。即日起至TGI FRIDAYS官方粉絲專頁填寫報名表單留下可配合時段與區域即有機會獲選,預計徵召60組,每組可攜伴1名,共計120位「歡樂守門員」將於暑假前夕至全台18間餐廳執行重大任務。

開展餐飲集團營運長李宏智表示:「神秘客任務是最高機密,除了支援中心,餐廳前線人員全部被蒙在鼓裡!」成功獲選的TGI FRIDAYS神秘客與同行者,將擁有合計3000元的用餐額度,全數由TGI FRIDAYS買單!消費期間需「美味品質」、「餐廳環境」、「服務氛圍」等三大面向,給予指定餐廳最高5點的「wow」指數,完成評分後可再向活動小組領取千元餐券。而藉由神秘客評選出分數最高的TGI FRIDAYS餐廳,代表成為「最WOW的TGI FRIDAYS」,獲頒驚喜獎勵。

李宏智表示,TGI FRIDAYS的初衷,就是希望每位造訪的顧客,無論是一個人獨有的滿足、一群人分享的快樂,都能輕鬆擁有,一起感受「在這裡,天天歡樂星期五(IN HERE, IT'S ALWAYS FRIDAY.)」的美好。神秘客號召不僅賦予踏入TGI FRIDAYS全新的理由,也是台灣TGI FRIDAYS歡慶全球60週年的開端,系列活動將陸續展開,邀請老朋友、新朋友共同體驗TGI FRIDAYS永恆經典的美味。

報名連結:https://forms.gle/WQ3WLHd2RKoaXsGt8