FRIDAYS迎60週年 募集神秘客3000元額度免費吃

美式餐廳領導品牌TGI FRIDAYS歡喜迎接60週年，全球餐廳接力歡慶，台灣TGI FRIDAYS即日起全面展開「歡樂守門員」募集，號召神秘客探店，獲選者不僅可攜伴3000元額度免費吃，完成評分任務還能獲得千元餐券。

第一家TGI FRIDAYS於1965年在美國紐約開幕，1991年正式登陸台灣，成為許多台灣人心目中最經典的美式餐廳之一。這次台灣TGI FRIDAYS決定「回歸初心」，持續為歡樂與經典把關，首度大規模號召神秘客。即日起至TGI FRIDAYS官方粉絲專頁填寫報名表單留下可配合時段與區域即有機會獲選，預計徵召60組，每組可攜伴1名，共計120位「歡樂守門員」將於暑假前夕至全台18間餐廳執行重大任務。

開展餐飲集團營運長李宏智表示：「神秘客任務是最高機密，除了支援中心，餐廳前線人員全部被蒙在鼓裡！」成功獲選的TGI FRIDAYS神秘客與同行者，將擁有合計3000元的用餐額度，全數由TGI FRIDAYS買單！消費期間需「美味品質」、「餐廳環境」、「服務氛圍」等三大面向，給予指定餐廳最高5點的「wow」指數，完成評分後可再向活動小組領取千元餐券。而藉由神秘客評選出分數最高的TGI FRIDAYS餐廳，代表成為「最WOW的TGI FRIDAYS」，獲頒驚喜獎勵。

李宏智表示，TGI FRIDAYS的初衷，就是希望每位造訪的顧客，無論是一個人獨有的滿足、一群人分享的快樂，都能輕鬆擁有，一起感受「在這裡，天天歡樂星期五（IN HERE, IT'S ALWAYS FRIDAY.）」的美好。神秘客號召不僅賦予踏入TGI FRIDAYS全新的理由，也是台灣TGI FRIDAYS歡慶全球60週年的開端，系列活動將陸續展開，邀請老朋友、新朋友共同體驗TGI FRIDAYS永恆經典的美味。

報名連結：https://forms.gle/WQ3WLHd2RKoaXsGt8