上半年最狂優惠 長汎假期台北TTE旅展出國最高省1萬

長榮航空直營旅行社「長汎假期」，於台北國際觀光博覽會活動推出旅展優惠，東京鎌倉箱根5日遊1萬9900元起、北海道4日遊2萬1900元起、東京迪士尼輕井澤晴空塔寶可夢5日遊2萬8900元起，普吉島5星自由行4日1萬6900元起，而歐洲行程，英法10日遊10萬1800元起，現場付訂每人再折1萬。

長汎假期副總經理蔡錦惠表示，隨著旅遊市場逐步回溫，看準第三、四季出遊熱潮，暑假、秋季賞楓及北國追極光等行程，將於旅展祭出超值優惠，包含「指定行程最高現折萬元」、「短線行程兩萬元有找」等破盤折扣，歡迎大家把握機會搶便宜、輕鬆出遊，產品詳情可上長汎假期官網查詢（https://www.everfuntravel.com）。

旅展期間長汎假期祭出各線優惠價，「東京輕旅行鎌倉箱根螃蟹湯樂5日」1萬9900元起、「北海道遇見浪漫超值4日」2萬1900元起；享受熱情陽光東南亞2萬有找，「普吉島全程五星自由行4日」1萬6900起、「無購物泰划算海鮮燒烤無限泰國6日」1萬8999起。

長程旅遊慢慢玩「FUN遊英法雙國10日」10萬1800元起，現場付訂每人再折$1萬，「歐洲三重奏漫步荷比法9日」9萬5800元起，現場報名每人再折8000元。

搶攻暑假黃金檔期，日本指定行程小孩不占床立省1萬元，「東京迪士尼輕井澤晴空塔寶可夢5日」，適合全家大小同樂出遊，2萬8900元起；暑假飛往東南亞超夯度假勝地，「GOGO北越雙龍灣5日」旅展一口價1萬7900起、「鈔激省峇里島GOGO 5日」1萬9900起；避暑遊歐首選，「高山上的世界花園探訪瑞士13日」每人最高現省$1萬，再贈送小費。

2025年秋季賞楓行程也開賣，「北陸立山秋楓湯樂5日」飽覽立山黑部秋天特有漸層楓紅、「東北戀戀金秋星野奧入瀨5日」保證入住星野飯店，搭纜車俯瞰八甲田山三段染，日本賞楓早鳥優惠第2人折3000元；「楓紅全覽美加東12日」現場付訂再折5000元，「加拿大浪漫楓情東西岸全覽12日」旅展限定優惠，立折9000元。

被列為人生旅遊清單的北國，「歐若拉的擁抱芬蘭愛戀極光之旅10日」入住玻璃極光屋，拜訪北極圈聖誕老人村；「黃刀極光落磯城堡11日」安排3晚停留黃刀鎮，提升極光可見率，早鳥優惠每人最高享1萬元折扣。

國旅部分，長汎假期指出， 澎金馬地區旅遊旺季正夯，結合戰地風情、風獅爺尋寶、自然生態與手作DIY，金門系列產品融入在地故事，旅展現場下訂最高每人折500元。