快訊

美股早盤／市場擔憂赤字擴大…美債殖利率回升 拖累道瓊跌近380點

認定三峽車禍屬重大公路事故 運安會成立專案調查小組

雙薪夫妻買2千萬高級住宅 多年後淚嘆「拿命換生活」：退休恐破產

聽新聞
0:00 / 0:00

上半年最狂優惠 長汎假期台北TTE旅展出國最高省1萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長汎假期推出「歐若拉的擁抱芬蘭愛戀極光之旅10日」，早鳥優惠每人最高享1萬元折扣。圖／長汎假期提供
長汎假期推出「歐若拉的擁抱芬蘭愛戀極光之旅10日」，早鳥優惠每人最高享1萬元折扣。圖／長汎假期提供

長榮航空直營旅行社「長汎假期」，於台北國際觀光博覽會活動推出旅展優惠，東京鎌倉箱根5日遊1萬9900元起、北海道4日遊2萬1900元起、東京迪士尼輕井澤晴空塔寶可夢5日遊2萬8900元起，普吉島5星自由行4日1萬6900元起，而歐洲行程，英法10日遊10萬1800元起，現場付訂每人再折1萬。

長汎假期副總經理蔡錦惠表示，隨著旅遊市場逐步回溫，看準第三、四季出遊熱潮，暑假、秋季賞楓及北國追極光等行程，將於旅展祭出超值優惠，包含「指定行程最高現折萬元」、「短線行程兩萬元有找」等破盤折扣，歡迎大家把握機會搶便宜、輕鬆出遊，產品詳情可上長汎假期官網查詢（https://www.everfuntravel.com）。

旅展期間長汎假期祭出各線優惠價，「東京輕旅行鎌倉箱根螃蟹湯樂5日」1萬9900元起、「北海道遇見浪漫超值4日」2萬1900元起；享受熱情陽光東南亞2萬有找，「普吉島全程五星自由行4日」1萬6900起、「無購物泰划算海鮮燒烤無限泰國6日」1萬8999起。

長程旅遊慢慢玩「FUN遊英法雙國10日」10萬1800元起，現場付訂每人再折$1萬，「歐洲三重奏漫步荷比法9日」9萬5800元起，現場報名每人再折8000元。

搶攻暑假黃金檔期，日本指定行程小孩不占床立省1萬元，「東京迪士尼輕井澤晴空塔寶可夢5日」，適合全家大小同樂出遊，2萬8900元起；暑假飛往東南亞超夯度假勝地，「GOGO北越雙龍灣5日」旅展一口價1萬7900起、「鈔激省峇里島GOGO 5日」1萬9900起；避暑遊歐首選，「高山上的世界花園探訪瑞士13日」每人最高現省$1萬，再贈送小費。

2025年秋季賞楓行程也開賣，「北陸立山秋楓湯樂5日」飽覽立山黑部秋天特有漸層楓紅、「東北戀戀金秋星野奧入瀨5日」保證入住星野飯店，搭纜車俯瞰八甲田山三段染，日本賞楓早鳥優惠第2人折3000元；「楓紅全覽美加東12日」現場付訂再折5000元，「加拿大浪漫楓情東西岸全覽12日」旅展限定優惠，立折9000元。

被列為人生旅遊清單的北國，「歐若拉的擁抱芬蘭愛戀極光之旅10日」入住玻璃極光屋，拜訪北極圈聖誕老人村；「黃刀極光落磯城堡11日」安排3晚停留黃刀鎮，提升極光可見率，早鳥優惠每人最高享1萬元折扣。

國旅部分，長汎假期指出， 澎金馬地區旅遊旺季正夯，結合戰地風情、風獅爺尋寶、自然生態與手作DIY，金門系列產品融入在地故事，旅展現場下訂最高每人折500元。

主打行程「小資愛旅行-金門歸鄉築夢果味饗宴3日」每人7200元起，入住老屋改造民宿，品嚐以當季水果入菜的無菜單料理；「澎湖浪漫東海／南海跳島逍遙遊3日」1萬1890起，入住馬公市區飯店，2人即成；「馬祖南北竿+大坵梅花鹿3日」1萬1429元起，安排閩東特色餐，入住傳統北竿芹壁聚落。

長汎假期推出精緻度與舒適度兼具的「質享旅遊」系列產品，「百選新銀水伊豆奢華列車5日」搭乘「藍寶石踴子號」穿越伊豆半島，入住百選旅館「堂島新銀水」。圖／長汎假期提供
長汎假期推出精緻度與舒適度兼具的「質享旅遊」系列產品，「百選新銀水伊豆奢華列車5日」搭乘「藍寶石踴子號」穿越伊豆半島，入住百選旅館「堂島新銀水」。圖／長汎假期提供
長汎假期推出賞楓行程「東北戀戀金秋星野奧入瀨5日」保證入住星野飯店，欣賞奧入瀨溪流，搭纜車俯瞰八甲田山三段染，現正早鳥優惠第二人折3000元。圖／長汎假期提供
長汎假期推出賞楓行程「東北戀戀金秋星野奧入瀨5日」保證入住星野飯店，欣賞奧入瀨溪流，搭纜車俯瞰八甲田山三段染，現正早鳥優惠第二人折3000元。圖／長汎假期提供

極光 旅展

延伸閱讀

借不到錢就變臉？嫂嫂想帶爸媽看極光 她拒借30萬被轟「惡姻親」

東南旅遊、CloudMile萬里雲 旅展推AI魔鏡智能選旅

搶「現折1萬」機票折扣碼 易遊網線上旅展開跑

台北國際觀光博覽會周五登場 台虎線上旅展最低799起

相關新聞

上半年最狂優惠 長汎假期台北TTE旅展出國最高省1萬

長榮航空直營旅行社「長汎假期」，於台北國際觀光博覽會活動推出旅展優惠，東京鎌倉箱根5日遊1萬9900元起、北海道4日遊2...

拿坡里大披薩、5塊炸雞通通199元！本村炸雞漢堡買1送1

「拿坡里披薩．炸雞」2025年中慶即將登場，5月22日至6月4日期間，外帶或內用任選口味大披薩，原價390元，特價199...

龜記小巨蛋店升級了！滿額送LOGO燈箱、加價送保冷袋

自2017年創立的連鎖手搖飲「龜記」，將於5月22日針對小巨蛋創始店，轉型打造成為全新海外概念店，包括空間、設計語言均全...

全聯小農經濟版圖再擴大…小農米導入AI品管 冷了更好吃

全聯福利中心於2024年首度提出「小農經濟學」概念，持續支持青農返鄉與小農發展，透過全台最大通路優勢，協助在地小農作物上...

台灣人多愛免費？ 送1顆奇異果竟讓捷運大安站大排長龍

知名奇異果品牌在北市2個捷運站推出送奇異果活動，吸引許多民眾一早排隊等候，其中不乏通勤族，但有人日前發現大排長龍恐妨礙動...

王品迎畢業季！3燒肉品牌撒無料贈肉券 單人免千爽嗑日本和牛

畢業季嗑肉也不擔心荷包失血，瘋美食會員即日起至6月16日手刀前往APP，一鍵領取王品三大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。