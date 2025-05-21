聽新聞
0:00 / 0:00
拿坡里大披薩、5塊炸雞通通199元！本村炸雞漢堡買1送1
「拿坡里披薩．炸雞」2025年中慶即將登場，5月22日至6月4日期間，外帶或內用任選口味大披薩，原價390元，特價199元；「5塊炸雞桶」原價325元，優惠價199元，現享61折。
另外多款特色小點也享優惠價。「現炸金黃脆薯」原價50元，優惠價40元；「香草風味烤雞翅」原價90元，優惠價50元；「香酥雞塊」原價90元，特價70元。針對5月22日至5月24日，只要身分證明文件中擁有連號「199」，除享大披薩或5塊炸雞特價199元外，還可以1元加購1.25公升可樂。
迎接5月28日「國際漢堡日」，「Bonchon本村韓式炸雞」推出限時專屬驚喜。5月28日當天，凡點任一口味「韓式炸雞漢堡」，可享買1送1優惠，原價376元，優惠價188元；針對商業午餐時段，點購「韓式炸雞漢堡套餐」，可享第二件半價優惠，原價536元，優惠價402元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言