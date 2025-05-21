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拿坡里大披薩、5塊炸雞通通199元！本村炸雞漢堡買1送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
拿坡里披薩．炸雞推出披薩、5塊炸雞桶限時優惠。圖／拿坡里披薩．炸雞提供
拿坡里披薩．炸雞推出披薩、5塊炸雞桶限時優惠。圖／拿坡里披薩．炸雞提供

「拿坡里披薩．炸雞」2025年中慶即將登場，5月22日至6月4日期間，外帶或內用任選口味大披薩，原價390元，特價199元；「5塊炸雞桶」原價325元，優惠價199元，現享61折。

另外多款特色小點也享優惠價。「現炸金黃脆薯」原價50元，優惠價40元；「香草風味烤雞翅」原價90元，優惠價50元；「香酥雞塊」原價90元，特價70元。針對5月22日至5月24日，只要身分證明文件中擁有連號「199」，除享大披薩或5塊炸雞特價199元外，還可以1元加購1.25公升可樂。

迎接5月28日「國際漢堡日」，「Bonchon本村韓式炸雞」推出限時專屬驚喜。5月28日當天，凡點任一口味「韓式炸雞漢堡」，可享買1送1優惠，原價376元，優惠價188元；針對商業午餐時段，點購「韓式炸雞漢堡套餐」，可享第二件半價優惠，原價536元，優惠價402元。

「Bonchon本村韓式炸雞」推出「韓式炸雞漢堡買1送1」優惠。圖／本村韓式炸雞提供
「Bonchon本村韓式炸雞」推出「韓式炸雞漢堡買1送1」優惠。圖／本村韓式炸雞提供

特價 炸雞漢堡 披薩

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