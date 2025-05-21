拿坡里大披薩、5塊炸雞通通199元！本村炸雞漢堡買1送1

「拿坡里披薩．炸雞」2025年中慶即將登場，5月22日至6月4日期間，外帶或內用任選口味大披薩，原價390元，特價199元；「5塊炸雞桶」原價325元，優惠價199元，現享61折。

另外多款特色小點也享優惠價。「現炸金黃脆薯」原價50元，優惠價40元；「香草風味烤雞翅」原價90元，優惠價50元；「香酥雞塊」原價90元，特價70元。針對5月22日至5月24日，只要身分證明文件中擁有連號「199」，除享大披薩或5塊炸雞特價199元外，還可以1元加購1.25公升可樂。