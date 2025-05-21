龜記小巨蛋店升級了！滿額送LOGO燈箱、加價送保冷袋

自2017年創立的連鎖手搖飲「龜記」，將於5月22日針對小巨蛋創始店，轉型打造成為全新海外概念店，包括空間、設計語言均全面升級。為慶祝新店啟動，凡至小巨蛋海外概念店單筆消費滿額，可獲贈「龜記LOGO小燈箱」；購買飲品加價22元，即可獲贈「限量保冷袋」。

龜記自2017年創立至今，標榜以「小人物 大生活」作為品牌核心信念，目前全台擁有135間分店，並於香港設有2間門市。今年，龜記選擇創始店「小巨蛋店」，首次推出「海外概念店」，象徵「從台灣街頭巷弄走向世界」的願景。未來店內也將陸續引入「策展活動」、「限定聯名商品」與「文化交流活動」等不同主題活動。

小巨蛋海外概念店不僅進行空間重構，也針對顧客體驗進行重新設計。門市外觀採用極簡線條與溫潤材質，輔以層次燈光設計；內部空間則以「人」為核心思考，優化點餐與取茶的流程動線，也大幅提升整體效率與服務順暢度；同時導入智慧設備，提升門市運作效能，確保茶飲的都最佳狀態。此外，全新打造的LOGO延續品牌靈魂，象徵緩慢、穩定、扎根與自然。內部線條則蘊含葉脈，連結土地與植物；中段則嵌入象徵「循環」的符號，強調自然生長與時間淬鍊的哲學。

為慶祝新店開幕，5月22日起，凡於小巨蛋海外概念店單筆消費滿300元，並追蹤龜記海外官方IG，即可獲得「龜記LOGO小燈箱」1個，消費滿600元贈2個，以此類推，送完為止。購買店內任一飲品，加價22元，即可獲得「限量保冷袋」1個，送完為止。