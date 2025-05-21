全聯小農經濟版圖再擴大…小農米導入AI品管 冷了更好吃

全聯福利中心於2024年首度提出「小農經濟學」概念，持續支持青農返鄉與小農發展，透過全台最大通路優勢，協助在地小農作物上架，主打「我生產的 我負責」。繼蔬果、鮮乳之後，宣布再新增「小農米」品項，主打2款大倉米鋪「本番大粒米」及「任性青農米」，即日起至6月5日推出買1送1、第2件5折等促銷優惠，邀請消費者一同支持台灣在地小農米。

去年9月起在全聯獨家販售的「本番大粒米」來自雲林土庫，由青農高宗懋與弟弟高宗甫攜手栽種。高宗懋大學主修自動化控制，返鄉務農超過16年，曾獲全國模範農民、雲林縣十大菁英農民等肯定。4年前攜手大倉米鋪與上昇糧食合作，栽種超過20公頃「本番大粒米」專區，導入AI數據管理，從施肥、種植到碾米精準化操作，穩定產量與品質。

「本番大粒米」成長期比一般稻米短、肥料需求少，不僅對環境友善，也有效降低農業資材成本。米粒比越光米大1.2倍，清洗後不必浸泡即可炊煮，煮熟後米飯柔軟富有彈性、飯香濃郁，廣獲好評，上架短短半年即擠進熱銷排行榜前段班。大倉米舖執行長簡碩宏更推薦大家放涼了之後再吃，口感依舊Q彈香甜，甚至對身體更好。

大倉米鋪不僅為農民打造專屬品牌，擁有「米．食味鑑定士」、「炊飯鑑定士」、「水田環境鑑定士」等多項專業資格的執行長簡碩宏，從源頭開始提供青農土壤分析、科學化的施肥與田間管理方式等品質穩定化栽培指導，確保米質穩定。並以高於市價收購稻米，提升小農收益、消費者也吃得安心。

簡碩宏更導入日本指標性「食味值」檢測系統，與老字號米廠上昇糧食攜手合作，斥資千萬打造國內最高規格的品管檢驗室，在碾製前後均進行嚴格品管，從外觀、蛋白質、水分、黏性等面向全面分析品質，確保每一包米都符合高標準，讓「本番大粒米」具備通過科學驗證的品質保證。

簡碩宏也分享，目前除了從日本導入「機器鴨」除草機器人，可減少除草劑使用與可農民下田除草的勞務時間之外，上昇糧食也正在導入新的黑科技應用，希望能解決讓農民、消費者長期困擾的米蟲問題，幫助長期保存米食，減少損耗。

面對近日進口關稅議題可能造成的影響，簡碩宏表示，其實台灣與日本都採取高關稅政策來保護本國米農，避免外國低價米進入市場造成衝擊。當國際間要求農業市場開放時，僅以價格競爭反而會使本地農民處於弱勢。台灣米應以提升品質與建立完整溯源系統為主要競爭策略，發揮本地農業管理與科技優勢，避免僅以價格與國外米競爭才是上策。

全聯年中慶除了超過300件商品祭出第2件5折起優惠外，即日起至6月15日每週六、日單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點，使用全支付/PX Pay指定信用卡單筆消費滿1,300元限量加贈650福利點，換算下來全支付滿額最高回饋11%。即日起至6月5日小農系列再加碼：小農直採指定商品蒜米/蒜球/蒜仁單筆滿178元，加購小農直採專區冷藏/常溫商品任一件現折10元（可累折）；買冷藏鮮乳/調味乳單筆每滿199元加購生鮮現折10元；小農米則是推出品牌專屬優惠，大倉米鋪全系列任2件現折5元（可累折）。

上昇糧食品管室斥資千萬導入精密儀器，透過科學儀器分析稻米的蛋白質、水分、黏性等指標。記者黃筱晴／攝影 上昇糧食品管室斥資千萬導入精密儀器，透過科學儀器分析稻米的蛋白質、水分、黏性等指標。記者黃筱晴／攝影 「本番大粒米」白米粒大顆飽滿，足足是越光米的1.2倍以上。記者黃筱晴／攝影 全聯肩負推廣本土農產責任，全力支持台灣友善耕作在地農業，期盼透過通路力量讓消費者重新認識國產米的品質與價值。記者黃筱晴／攝影 本番大粒米由雲林土庫青農高宗懋種植，以AI農法打造環保優質好米。記者黃筱晴／攝影