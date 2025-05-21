王品迎畢業季！3燒肉品牌撒無料贈肉券 單人免千爽嗑日本和牛

畢業季嗑肉也不擔心荷包失血，瘋美食會員即日起至6月16日手刀前往APP，一鍵領取王品三大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方 燒肉放題」和「金咕韓式原塊烤肉」贈肉券，7月底前平日憑券內用消費，可無料（免費）兌換薄切鴨胸、特選牛板腱和伊比利豬梅花。6月底前限時加碼，189元起即可加購日本A5和牛月見燒、澳洲和牛火山或牛舌饗宴。韓風再進化，「金咕」菜單即日起全面改版升級，單人不用1,000元就能享受霜降和牛與日本和牛，滿足懂吃饕客的嗜肉慾望。

手握贈肉券秒變聚餐人氣王，瘋美食會員可在6月16日前，在APP裡的「來換禮物」一鍵領取三大燒肉品牌贈肉券，皆適用於7月31日前的平日時段。憑券攜伴到「肉次方」消費798元以上套餐，就招待「薄切鴨胸」一份。在「Oh my!原燒」消費1客雙人套餐或2客單人套餐，可兌換「伊比利豬梅花」。「金咕」內用任一客多人套餐，即款待「特選牛板腱」。

懂吃饕客還能用優惠價加購極品好肉，6月底前不分平假日，到「肉次方」內用消費就能用189元加購「日本A5和牛月見燒」，將和牛裹上月見醬汁，經雙面炙烤再沾取月見芥末秘醬，使和牛脂香與芥末達到完美平衡。在「Oh my!原燒」加價299元可以享受到「牛舌饗宴」，一次品嘗兩種不同刀工的牛舌口感，體驗軟彈帶脆的口感。「金咕」期間限定的「澳洲和牛火山」加購價219元，震撼的火山造型令人食慾蠢蠢欲動。

西門町韓式烤肉「金咕」以專人代烤與獨家豬五花三吃創造高人氣，自2023年12月底開幕以來，已服務超過10萬名消費者，為滿足親辜們對優質肉品的追求，即日起菜單全面改版升級，除經典小豬套餐，新增三大新套餐「蒜檸醬牛套餐」、「霜降和牛套餐」和「大發和牛套餐」。

「蒜檸醬牛套餐」採用主廚特調蒜檸沾醬搭配牛胸腹，解膩涮嘴。「霜降和牛套餐」將油花均勻的澳洲霜降和牛沾取洋蔥蒜泥醬使香氣逼人。「大發和牛套餐」主角為日本A5和牛肩小排，佐芥末醬更顯濃郁肉質，是挑嘴親辜必嚐的打卡單品。

牛豬套餐皆提供「六宮格肉肉」，集結角切牛、特選牛板腱、松阪豬、豬梅花、無骨雞腿、鮮嫩鴨腿共六款人氣肉品，小孩子才做選擇，「金咕」讓親辜們全都擁有，在多樣化的肉品中享受每口帶來的驚喜。