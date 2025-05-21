搶「現折1萬」機票折扣碼 易遊網線上旅展開跑

迎接夏季旅遊旺季，年度最強旅展正式開打！看準消費者已準備大搶便宜，易遊網即日起至5月28日限時推出「爽GO夏遊節」線上旅展，不用出門人擠人，線上輕鬆預訂就能享有超殺價，折扣幅度絕不輸TTE台北旅展。

除了全站商品1折起的有感下殺外，21日開放搶領最高現折1,100元折扣碼，讓消費者享有折上加折的疊加優惠。更不能錯過的是，於活動期間規劃日本、韓國、東南亞、歐美長線、台灣5大主題日，祭出機票、訂房、機+酒、團體旅遊超高額折扣碼，機票最高現折10,000元，訂房與團體旅遊最高現折5,000元，搶到絕對大大激省！

出國搶便宜機票，趁旅展期間下手最划算！易遊網集結中華航空、長榮航空、星宇航空、國泰航空、聯合航空等各大航司旅展優惠之外，再加碼獨家好康與旅展限定全站最高現折1,100元折扣碼，折上加折保證買到最划算票價。小資族必搶酷航飛首爾機票，單程含稅2,360元起，搭豪經艙獨家享加1元贈桃園機場接送；想再去玩不膩的東京，台灣虎航單程含稅只要2,293元起；安排香港輕旅行，大灣區航空飛香港來回未稅1,000元，含20公斤行李保證超激省！此外，傳統航空的東南亞航點也有超值選擇，推薦中華航空飛宿霧，來回含稅6,317元起；而長榮航空飛克拉克，來回含稅下殺至5,999元起，堪稱是東南亞最爆省航點。

欲安排東北亞自由行旅遊的旅客，易遊網祭出日韓飯店4折起限時優惠！想來趟夢幻海島假期，推薦2025年5月全新開幕的「沖繩那霸柔婕閣酒店」，飯店設有景觀露台，並提供充滿在地風味的琉球風早餐，加上步行即可抵達國際通的優越位置，絕對是沖繩必住清單，每晚含稅1,740元起；小資族玩北海道，推薦「札幌大通公園奧迪西斯酒店」，鄰近好逛好買的狸小路商圈，每晚含稅1,810元起；大阪自由行首選「本町東急Stay酒店（御堂筋心齋橋）」，距離購物天堂心齋橋僅一站，每晚含稅2,860元起。

韓國方面，四星級「HOMES Stay 明洞」每晚含稅3,565元起，步行10分鐘即達明洞，逛街、美食、夜市一次滿足；四星級飯店「首爾花園酒店」鄰近麻浦站交通便捷，且房間舒適寬敞，每晚含稅只要2,465元起，CP值爆表；而想來場韓劇朝聖、赴濟州島旅行，「麗晶海洋酒店」每晚含稅2,540元起，鄰近人氣必訪景點-黑豬肉一條街，還有療癒滿分的海景視野，是旅人可徹底放鬆身心靈的絕佳選擇。

除了海外熱點，國內旅遊也有超殺住宿優惠，想輕鬆安排周末小旅行或親子假期的旅客，現在就是最佳時機！位於台南的「H VILLA INN 清水漾」全房型下殺6折，每晚含稅1,999元起，再贈送1位12歲孩童免費入住，並享有提前2小時入住的貼心好康；中台灣則推薦「悅樂旅店台中文心」，全房型含早餐每晚含稅1,925元起，質感設計風格與高CP值價格，是小資族與自由行旅客的最愛；想感受台南設計旅宿魅力，「宅夏都」全館入住即贈Happy Hour，每晚含稅2,899元起；南台灣人氣度假首選「高雄義大皇家酒店」，易遊網獨家祭出55折起優惠，再享雙三四人同價好康，每晚含稅3,000元有找。

團體旅遊鎖定民眾熱愛的東北亞、東南亞旅遊祭出超殺跟團價，推薦行程包含【九州．青島神社．日南摩艾像．綾之照葉大吊橋．OUTEL購物5日】，安排宮崎與佐賀雙點進出，不走回頭路一趟暢玩南北九州精華景點，每人含稅18,600元起；北海道旅遊必買團旅【北海道．金森倉庫群．小樽漫遊．OUTLET．溫泉５日】，保證入住4晚溫泉飯店，破盤價每人含稅19,888元起，CP值超高；東南亞旅遊也有爆省優惠，【曼谷．格蘭島浪漫出海．網美鄭王廟．爽泰度假莊園．活蝦海鮮燒烤吃飽5+1日】享受泰服體驗、水上活動、暢玩水上市場等豐富行程，安排搭乘長榮航空，升等一晚五星級酒店，每人含稅14,900元起。

中南部出發的旅客也有好康優惠！首爾團體旅遊每人旅展現折1,000元，特別規劃全程不進保肝人蔘站，行程豐富自在，輕鬆享受韓國深度文化旅行。推薦【高雄出發｜臨津閣和平公園、普羅旺斯村、星球級購物中心Starfield、聖水洞咖啡街、樂天世界、德壽宮、新塗鴉秀5天】一次網羅韓國歷史人文與潮流亮點，還有新塗鴉秀等話題表演，適合第一次到訪首爾的旅客，每人含稅15,900元起；【台中出發｜KOREA首爾夢幻5日遊．愛寶樂園、COEX水族館+美人魚秀、韓服體驗+泡菜DIY】為人氣親子行程首選，結合遊樂園、文化體驗與網美打卡熱點，適合暑假闔家歡樂同遊，每人含稅19,900元起。