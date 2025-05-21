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搶攻暑假市場 高鐵「航空聯票」加購高鐵票78折起優惠

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
航空聯票提供旅客加購高鐵票優惠折扣，方便銜接國際航班與國內交通。圖／高鐵提供
航空聯票提供旅客加購高鐵票優惠折扣，方便銜接國際航班與國內交通。圖／高鐵提供

暑假旅遊旺季將至，台灣高鐵推出「航空聯票」，旅客持有合作航空公司指定航線機票，加購高鐵票不僅可享78折起優惠，若加購6至8月高鐵票並搭乘，還可獲贈2倍TGo會員點數，5月31日前旅客於華航線上旅展期間購買任一航點來回機票，還可抽高鐵半價乘車券及高鐵假期500元抵用券。

台灣高鐵「航空聯票」合作航空包含華航及華信、長榮及立榮、星宇、中國東方及上海等航空公司，旅客只要持有上述航空公司指定航線機票，並於航空公司官網加購高鐵車票，即享商務車廂或標準車廂對號座平日（周一至周四）全票78折、假日（周五至周日）及疏運期全票85折優惠，加購6至8月出發的高鐵票，輸入高鐵TGo會員帳號並完成搭乘、無退票紀錄，可獲贈2倍TGo會員點數。

「國旅聯票」部分，凡於指定平台購買演唱會、樂園門票、體驗、交通及遊程等商品，加購高鐵票享最低7折起優惠，透過國旅聯票4大合作平台（Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統）皆可購買。

暑期出發 高鐵航空聯票享加購高鐵票78折起。圖／高鐵提供
暑期出發 高鐵航空聯票享加購高鐵票78折起。圖／高鐵提供

高鐵 航空公司 機票

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