聽新聞
0:00 / 0:00
迎端午9大市場「悠遊付」最高10%回饋 南門市場加碼50%
迎接端午佳節，悠遊卡公司攜手雙北9大市場推出「悠遊付慶端午」活動，即日起至5月31日，民眾於指定市場使用悠遊付消費，最高可享10%回饋。指定市場包括臺北市的南門市場、成功市場、士東市場、北投市場、東三水街市場、新富市場、新富町文化市場以及新北市的五股市場、泰山市場。
活動期間，於指定市場使用悠遊付單筆滿200元，即享7%回饋，每人回饋上限200元，數量有限，送完為止。此外，還可疊加參與「月級挑戰最高回饋3%」活動，合計回饋最高達10%。
此外，南門市場更加碼舉辦「百粽宴」活動，集結眾多粽子名店，提供近百款粽子。民眾使用悠遊付單筆滿300元，即贈150元回饋金，每人最多享2次回饋，限量1,734份，送完為止。本活動可與市場回饋及月級挑戰疊加，回饋最高達60%。快趁端午節活動前進傳統市場輕鬆消費、聰明省錢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言