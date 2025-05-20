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迎端午9大市場「悠遊付」最高10%回饋 南門市場加碼50%

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
傳統市場使用悠遊付，快速付款不用找零超方便。圖／悠遊付提供
傳統市場使用悠遊付，快速付款不用找零超方便。圖／悠遊付提供

迎接端午佳節，悠遊卡公司攜手雙北9大市場推出「悠遊付慶端午」活動，即日起至5月31日，民眾於指定市場使用悠遊付消費，最高可享10%回饋。指定市場包括臺北市的南門市場、成功市場、士東市場、北投市場、東三水街市場、新富市場、新富町文化市場以及新北市的五股市場、泰山市場。

活動期間，於指定市場使用悠遊付單筆滿200元，即享7%回饋，每人回饋上限200元，數量有限，送完為止。此外，還可疊加參與「月級挑戰最高回饋3%」活動，合計回饋最高達10%。

此外，南門市場更加碼舉辦「百粽宴」活動，集結眾多粽子名店，提供近百款粽子。民眾使用悠遊付單筆滿300元，即贈150元回饋金，每人最多享2次回饋，限量1,734份，送完為止。本活動可與市場回饋及月級挑戰疊加，回饋最高達60%。快趁端午節活動前進傳統市場輕鬆消費、聰明省錢。

傳統市場使用悠遊付，付款方便還能享受回饋。圖／悠遊付提供
傳統市場使用悠遊付，付款方便還能享受回饋。圖／悠遊付提供
悠遊卡公司攜手雙北9大市場推出「悠遊付慶端午」活動，即日起至5月31日，最高可享10%回饋。圖／悠遊付提供
悠遊卡公司攜手雙北9大市場推出「悠遊付慶端午」活動，即日起至5月31日，最高可享10%回饋。圖／悠遊付提供

端午節 悠遊付

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