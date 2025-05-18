受日本7月大地震預言影響 旅行社：日本團減2成價格20年來最便宜

日本漫畫家竜樹諒20多年前的漫畫內容中，出現2025年7月日本恐發生大地震，近日再掀話題，外界認為是漫畫預言，但引發部分民眾對日本旅遊安全性質疑。旅行社業者今天指出，受到預言影響，「今年暑假日本旅遊團價格是過去20年最便宜的一年」，各家旅行社日本團至少減少2成。

晴日旅行社總經理黃清凉指出，受到日本漫畫家竜樹諒7月日本大地震的漫畫預言，今年暑假日本團價格，「是過去20年最便宜的一年」。市場上從事團體旅遊的業者，日本線絕對是大宗，但今年不只是7月5日前後，整個7、8月暑假檔期都有影響，評估各家旅行社日本團至少減少2成。

黃清凉指出，過往暑假期間，航空公司票價結構都會比平日高25％，今年受大地震預言影響，票價結構下降至與平日差不多，推出的旅遊產品價格大幅下修，並努力注入活水。

黃清凉表示，有些業者推出兒童半價優惠或推出花火相關旅遊，他自己本身則推出青森縣的「睡魔夜祭」，盼與一般睡魔祭白天活動做出區隔，吸引更多民眾參團旅遊；黃清凉強調，從2022年疫情解封後，這個暑假的團費是最便宜，以後也不會看到這種價格。

但品保協會公關主委李奇嶽表示，目前了解香港前往日本旅遊的團客確實有降低，推估與港人相信風水有關，而台灣過往聽太多日本火山爆發等預言，感受上較麻痺，且台灣與日本距離太近，若日本發生規模8.5地震導致三分之一土地沈沒，台灣至少四分之一受影響。

李奇嶽說，7月5日暑假剛開始，而暑假頭、尾都是高峰期，目前觀察暑假檔期的價格依然是上漲，顯然不受預言影響。

對於日漫畫家預言日本大地震的內容，中央氣象署地震測報中心主任吳健富說，日本與台灣皆位於地震帶，地震風險本就存在，日本南海海槽未來30年發生規模8.5地震機率已提高至8成，但與其相信預言影響正常生活，應加強平時的防災意識。

至於南海海槽若發生地震是否會影響台灣，吳健富表示，雖經過模擬其引發的海嘯對台灣影響有限，但還是呼籲民眾要做好相關準備，今年國家防災日也因應南海海槽將演練重點放在宜蘭縣。

針對台灣需留意的地震風險，吳健富指出，主要包含東部的琉球海溝、南部的馬里亞納海溝。前者曾於1920年發生規模8地震，後者則在1966年發生規模7.6地震，但由於缺乏更早的地震資料，目前難以判斷這些區域是否具有百年周期性。

吳健富強調，面對地震預言，民眾應保持理性，重點應放在日常防災準備與教育上，才能真正降低災害帶來的風險與損害。