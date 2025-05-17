住宅夏月電價6月登場 台電曝省電小妙招：快馴服這些吃電怪獸

住宅小商家夏月電價費率即將登場，以家庭用戶為例，平均夏月電費帳單將破千元，不想荷包大失血，台電提供省電小妙招，電燈改用LED、冷氣改買能源效率第一級的產品，都有助於少用一些電。

科學園區、百貨旅館等高壓及特高壓用電大戶5月16日起已提前適用夏月電價，至10月15日止，共有2.6萬戶；住宅及小商家等低壓用戶夏月電價適用時間維持自6月開始到9月30日止，戶數約1500多萬戶。

去年10月的電價調漲方案中不包括住宅及小商店，今年4月電價凍漲，因此今年夏月電價費率與去年夏月相同。

每度電價依用電度數不同分成6個級距，以住宅為例，120度以下夏月及非夏月都是每度1.68元，121度至330度部分的夏月電價每度2.45元；331度至500度部分的夏月電價3.7元；501度至700度部分的夏月電價每度5.04元；701度至1000度部分的夏月電價每度6.24元；1001度以上的部分，每度8.46元。331度以上各級距的夏月電價，都比非夏月比貴了2成以上。

以2024年一般家庭夏季平均月用電度428度為例，試計算夏月電費為1079元；不必開冷氣的非夏月，平均月用電量為305度，加上每度電價較夏月便宜，因此非夏月的月電費只要601元，夏月比非夏月，消費者每月電費支出多8成。

6月至9月電價就是比平常還貴，但薪資收入在這段期間並不會增加，因此若不希望較高的夏月電價導致生活開銷壓力大增，落實省電很重要，像是電燈改用LED、使用能源效率第一級的冷氣等，以及台電近年來正在幫客戶換裝智慧電表，可供用電戶及時檢討用電習慣，否則等到2個月後收到電費帳單才知用電過多時，已無法及時修正用電行為。

台電建議幾項常見家電的節電方式供用戶參考，進入梅雨季會用到的除濕機，可2至3周清潔一次濾網、使用時關閉門窗，並且擺對位置，要放在室內空間中央、空氣流通且平坦的地方，別讓除濕機變成角落生物，除濕能力大減。

以快煮壺取代電熱水瓶，需要時再用電煮水，熱水可保存在不插電的保溫瓶中。檢查冰箱膠條，只要1張A4紙就能測試，冰箱關上後，門縫要能夾住一張A4紙就合格了，保持良好密封性，冷氣才不會外洩，導致耗電。