快訊

世壯運今晚開幕下午3點交管 大巨蛋6千人看黃仁勳傳聖火

114會考／社會科疑有學生作弊？全國試務會：若屬實恐不予計列等級

半導體風雲／沙國王儲AI大計 為何黃仁勳、蘇姿丰埋單

聽新聞
0:00 / 0:00

比「住一晚送一晚」更便宜！雙城聯賣34折起 限時開搶

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
桃園大溪笠復威斯汀度假酒店的知味西餐廳，享大片綠意。圖/桃園大溪笠復威斯汀提供
桃園大溪笠復威斯汀度假酒店的知味西餐廳，享大片綠意。圖/桃園大溪笠復威斯汀提供

「買一送一」的雙城聯賣又來了，這次比買一送一更划算！台北美福攜手宜蘭綠舞飯店推「舞動美好假期」，總價值逾4萬元的二泊四食，即日起起至9月30日限時優惠價14,000元（約34折），既可擁抱蘭陽恬靜，又能漫遊城市舒活。

●台北美福Ｘ宜蘭綠舞 專案優惠34折

位於大直的台北美福大飯店提供價值16,170元的行政客房，15坪的寬敞空間，搭配大落地窗景及免費的Minibar飲品點心，專案每房提供彩匯自助早餐及下午茶餐，可享三溫暖、健身房及戶外恆溫泳池舒壓放鬆，或走訪鄰近的大直美麗華百樂園，搭乘摩天輪眺望台北之美，或至劍南山、美堤公園感受城市裡的自然風情，也可搭乘便利的大眾捷運參觀美術館、天文館等景點，來趟知性藝文之旅。

位於宜蘭的綠舞國際觀光飯店則提供11坪玥山景雙人客房，房客可在蝶舞咖啡廳享用雙人早餐與夜間宵夜，午後則能漫步至園區人氣咖啡品牌「黑RuRu Café」或「Rulala Sweets」，品嘗擼貓主題雙人下午茶。預訂專案再送體驗活動，以及三選一文化體驗。於平日周一至周四入住再享雙重好禮，包括每房一位12歲以下孩童免費入住，含早餐及宵夜，以及免費升等至綻海景雙人房乙晚（依當日房況安排）。

雙飯店聯賣優惠的住宿日期可自由選，退房即贈另一間飯店住宿券，優惠券效期至2025年9月30日。

●台北萬豪Ｘ桃園大溪威斯汀 住一晚再送一晚

台北萬豪酒店也攜手桃園大溪笠復威斯汀度假酒店推出「十十有你·雙城聯賣」住房專案，即日起至6月30日期間限定二泊二食套裝行程，原價42,295元，專案價15,000元起，優惠約35折。每房每晚額外加贈5,000點萬豪旅享家點數，住宿兩晚等於現賺10,000點。活動期間，每月再抽10萬點。

此住房專案，享台北萬豪酒店與桃園大溪笠復威斯汀度假酒店住宿各一晚，與隔日早餐兩客，專案不需連續入住，可於活動期間彈性安排。旅客於台北萬豪酒店可入住經典客房，有機會獨覽美麗華摩天輪美景，免費使用高空露天泳池及健身房等設施。隔日於絕美花園廚房餐廳Garden Kitchen享用豐盛自助式早餐。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店則可入住有獨立觀景陽台的豪華客房，每房享迎賓飲料及點心盤，晚間可至池畔酒吧暢享Happy Hour時光，暢遊全台獨有南洋風情的戶外游泳池、室內恆溫泳池及24小時健身房，還有包含夢幻旋轉木馬、親子高爾夫、迷你賽車等適合各年齡層的多元室內外休閒設施，夜晚躺進舉世聞名的威斯汀天夢之床酣然入眠，再贈知味西餐廳自助式早餐兩客。

專案適用平日入住，可以累積Marriott Bonvoy萬豪旅享家積分及房晚，不適用Marriott Bonvoy萬豪旅享家免費房型升等機制。

台北萬豪酒店經典客房，可收城市美景。圖/台北萬豪提供
台北萬豪酒店經典客房，可收城市美景。圖/台北萬豪提供
台北美福暢饗各國美食。圖/台北美福提供
台北美福暢饗各國美食。圖/台北美福提供
綠舞飯店提供多樣趣味體驗。圖/綠舞飯店提供
綠舞飯店提供多樣趣味體驗。圖/綠舞飯店提供

早餐 萬豪 酒店

延伸閱讀

73歲騎士大溪崁津橋自撞施工圍欄 一度失去呼吸心跳

開張囉！腦力健身房邀請您一同來鍛鍊腦力預防失智

鴻海法說會／董座劉揚偉：AI 伺服器滿手訂單 將參與客戶中東專案

跑步機+泳池 陸首家寵物健身房6月上海開業 有專屬教練

相關新聞

比「住一晚送一晚」更便宜！雙城聯賣34折起 限時開搶

「買一送一」的雙城聯賣又來了，這次比買一送一更划算！台北美福攜手宜蘭綠舞飯店推「舞動美好假期」，總價值逾4萬元的二泊四食...

叩舍降臨六福村！姓名有「雨、雲、陽、風」半價入園

叩舍降臨六福村！除了兩天限定動漫盛會開跑，Cosplay扮裝可享半價入園，此外，姓名有「雨、雲、陽、風」也能半價暢玩六福...

限時8天！Uber One會員週美食買1送1 星宇航空機票折3%

「Uber One會員週」來了！今年將首度以全球規模同步舉辦一系列限時活動，橫跨多元生活場景，從美食、生鮮、日常採買到交...

小七慶 OPEN!PRIMA 訂閱破萬人 加碼報稅活動最高賺千點

報稅季7-ELEVEN祭出點數省錢術！全台ibon便利生活站化身離家最近的24小時繳稅服務平台，繳稅金額3萬元以下可到7...

全聯印花活動神物回歸！300萬人搶換不是沒理由

全聯全新登場的印花集點活動，為滿足大眾期待，推出高質感實用鍋具，5月16日~9月11日與大潤發共同推出全店印花集點活動-...

小心冷氣機「魔級按鈕」！能源署提醒守住荷包：一按噴2倍電

日前有網友在PTT上詢問民眾，是否會開冷氣除濕，釣出網友親解，也有人發現，經濟部能源署早在去年就曾於臉書上提醒民眾，若開啟冷氣的除濕功能，耗電量就高出一般冷氣功能的兩倍，千萬別跟自己的荷包過不去。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。