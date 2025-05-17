比「住一晚送一晚」更便宜！雙城聯賣34折起 限時開搶

「買一送一」的雙城聯賣又來了，這次比買一送一更划算！台北美福攜手宜蘭綠舞飯店推「舞動美好假期」，總價值逾4萬元的二泊四食，即日起起至9月30日限時優惠價14,000元（約34折），既可擁抱蘭陽恬靜，又能漫遊城市舒活。

●台北美福Ｘ宜蘭綠舞 專案優惠34折

位於大直的台北美福大飯店提供價值16,170元的行政客房，15坪的寬敞空間，搭配大落地窗景及免費的Minibar飲品點心，專案每房提供彩匯自助早餐及下午茶餐，可享三溫暖、健身房及戶外恆溫泳池舒壓放鬆，或走訪鄰近的大直美麗華百樂園，搭乘摩天輪眺望台北之美，或至劍南山、美堤公園感受城市裡的自然風情，也可搭乘便利的大眾捷運參觀美術館、天文館等景點，來趟知性藝文之旅。

位於宜蘭的綠舞國際觀光飯店則提供11坪玥山景雙人客房，房客可在蝶舞咖啡廳享用雙人早餐與夜間宵夜，午後則能漫步至園區人氣咖啡品牌「黑RuRu Café」或「Rulala Sweets」，品嘗擼貓主題雙人下午茶。預訂專案再送體驗活動，以及三選一文化體驗。於平日周一至周四入住再享雙重好禮，包括每房一位12歲以下孩童免費入住，含早餐及宵夜，以及免費升等至綻海景雙人房乙晚（依當日房況安排）。

雙飯店聯賣優惠的住宿日期可自由選，退房即贈另一間飯店住宿券，優惠券效期至2025年9月30日。

●台北萬豪Ｘ桃園大溪威斯汀 住一晚再送一晚

台北萬豪酒店也攜手桃園大溪笠復威斯汀度假酒店推出「十十有你·雙城聯賣」住房專案，即日起至6月30日期間限定二泊二食套裝行程，原價42,295元，專案價15,000元起，優惠約35折。每房每晚額外加贈5,000點萬豪旅享家點數，住宿兩晚等於現賺10,000點。活動期間，每月再抽10萬點。

此住房專案，享台北萬豪酒店與桃園大溪笠復威斯汀度假酒店住宿各一晚，與隔日早餐兩客，專案不需連續入住，可於活動期間彈性安排。旅客於台北萬豪酒店可入住經典客房，有機會獨覽美麗華摩天輪美景，免費使用高空露天泳池及健身房等設施。隔日於絕美花園廚房餐廳Garden Kitchen享用豐盛自助式早餐。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店則可入住有獨立觀景陽台的豪華客房，每房享迎賓飲料及點心盤，晚間可至池畔酒吧暢享Happy Hour時光，暢遊全台獨有南洋風情的戶外游泳池、室內恆溫泳池及24小時健身房，還有包含夢幻旋轉木馬、親子高爾夫、迷你賽車等適合各年齡層的多元室內外休閒設施，夜晚躺進舉世聞名的威斯汀天夢之床酣然入眠，再贈知味西餐廳自助式早餐兩客。