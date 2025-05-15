叩舍降臨六福村！姓名有「雨、雲、陽、風」半價入園

叩舍降臨六福村！除了兩天限定動漫盛會開跑，Cosplay扮裝可享半價入園，此外，姓名有「雨、雲、陽、風」也能半價暢玩六福村。

這個周末六福村將化身最潮動漫基地！5月17日、18日限時兩天，《六福村Ｘ叩舍 同樂日》熱鬧登場，邀請超人氣Coser現身園區，陪粉絲一起Cosplay、尬舞、挑戰雲霄飛車等設施，打造前所未有的互動式樂園體驗。

活動首日17日，以「少年漫畫」為主題，將由Coser：Tsun越尊與獄Goku帥氣登場；18日則由夢幻「魔法少女」接力，Chihiro千尋與Nori苔苔將華麗現身。活動期間除了可以近距離捕捉Coser風采，現場更安排互動活動，包含Cosplay合影、跳舞影片拍攝，還有驚喜「一對一搭設施」的超狂福利，只要猜拳贏了，就有機會與偶像一起在雲霄飛車上尖叫互動。詳細活動與報名資訊可洽COSIR扣舍粉絲專頁。

喜愛Cosplay的朋友，更不能錯過六福村「六福動漫祭」活動，裝扮成二次元動漫/手遊/卡通/英雄角色人物入場，變裝完整度需達80%以上，包含臉部彩繪、全身服裝，水手服/制服/運動服角色不適用），可享門票優惠價599元（原價1199元）；另搭配六福村「天氣之子」限定優惠至5月29日，凡是姓名中含有「雨、雲、陽、風」任一同音字者，出示身分證或有照證件，即可享門票優惠價599元（原價1199元），同行親友最多3人每位799元。

六福村全新主題活動「2025動物派對－獸出沒」，邀請遊客打扮成喜愛的動漫角色，與森林精靈和哈比哈妮一起遊行狂歡，非洲部落遊樂設施「沙漠風暴」更設計「保護獸蛋大挑戰」，挑戰者只要在360度雲霄飛車上完整守護獸蛋至終點，即可獲得限量勇士胸章。

想玩久一點，可安排入住關西六福莊。即日起至6月22日有「動物派對－叢林奇遇記」住房專案，包含3人入住剛果藍天客房、3客活力早餐、六福村兩日入園手環及福豚或狐獴生態體驗二選一，每房再贈送動物派對大禮包。