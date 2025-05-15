小七慶 OPEN!PRIMA 訂閱破萬人 加碼報稅活動最高賺千點

報稅季7-ELEVEN祭出點數省錢術！全台ibon便利生活站化身離家最近的24小時繳稅服務平台，繳稅金額3萬元以下可到7-ELEVEN列印「綜所稅繳費單」於門市櫃台輕鬆繳納，還可將平日消費累積OPENPOINT點數當作現金折抵，推薦首報族和精打細算的小資族把點數當作現金用。同時為回饋品牌愛用者的支持，「OPEN!PRIMA會員訂閱制」自5月17日起提供會員專屬報稅好康、即日起也攜手可樂旅遊推出全新點數抽獎活動。

7-ELEVEN表示，「OPEN!PRIMA會員訂閱制」推出不到5天即超過萬名會員加入享受專屬消費高回饋體驗，為慶祝會員訂閱破萬人，逢報稅期間7-ELEVEN祭出專屬訂閱會員的點數10%回饋活動，凡加入會員訂閱制，5月17日至6月30日先至OPEN!PRIMA優惠專區領取「點數折抵綜所稅享10%資格券」，再至門市臨櫃使用OPENPOINT點數折抵綜所稅，完成以上兩活動條件即符合回饋資格，可享OPENPOINT 折抵綜所稅金額的10%點數回饋，最高可使用10,000點折抵萬元綜所稅，享有1,000點回饋。

「OPEN!PRIMA會員訂閱制」訂閱會員可於全台超過7,000家門市消費，不限支付工具、指定類別筆筆回饋5% OPENPOINT點數，平均每月繳不到60元、月月送總價超過2,000元的跨品牌通路加碼優惠。且觀察到訂閱制會員消費力驚人，活動僅上線一周會員就已累積近百萬點的點數，消費金額與來店頻次遠高於一般會員，平均貢獻金額高出15倍，專屬會員的優惠券兌換率亦相當踴躍，其中交貨便寄件60元手續費折抵金、星巴克大杯飲料好友分享券、高雄夢時代/統一時代百貨高雄店百元電子優惠券都相當受到喜愛。

此外，7-ELEVEN寵愛會員持續放大點數效益，OPENPOINT APP推出點數投籤抽藝人見面會、運動賽事、3C等活動，今年已有近20萬人次參與，日前攜手可樂旅遊用OPENPOINT點數送你飛日本大阪、再暢遊日本環球影城。於5月14日23:59前使用10點OPENPOINT點數投籤，即可抽日本環球影城遊雙人行程5日遊，一人中獎兩人同行，預計將抽出5組幸運兒。