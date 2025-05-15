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限時8天！Uber One會員週美食買1送1 星宇航空機票折3%

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber One會員限定叫車優惠同步開跑，出門更輕鬆。圖／Uber提供
Uber One會員限定叫車優惠同步開跑，出門更輕鬆。圖／Uber提供

Uber One會員週」來了！今年將首度以全球規模同步舉辦一系列限時活動，橫跨多元生活場景，從美食、生鮮、日常採買到交通與購物娛樂，除了自家平台優惠，甚至與星宇航空、momo購物網合作推出折扣，讓Uber One會員享受更有感優惠。

自5月16日至5月23日止，集結Uber Eats美食外送、生鮮雜貨與Uber叫車服務，在台灣天天推出會員專屬優惠，包括美食外送買1送1、滿額折扣、生鮮商品折扣及乘車行程5折優惠，並攜手星宇航空、momo購物網等人氣品牌，打造吃喝、移動、購物3大面向的高效會員體驗。

Uber自2019年在台推出會員制度以來，致力提供多元專屬優惠與合作品牌禮遇。此次「Uber One會員週」首次與全球12國同步舉辦的盛大回饋活動。活動期間內，Uber One會員可於Uber Eats App選購Domino’s達美樂、Pizza Hut必勝客、KFC肯德基、Burger King漢堡王等人氣品牌的指定商品或套餐，享買1送1優惠。達美樂更加碼推出人氣新品「熔岩披薩馬芬」組合限時8折。

不僅餐飲優惠豐富，生鮮與生活用品也同步祭出限時折扣。會員於Uber Eats App購買全聯福利中心商品，單筆消費滿999元即現折200元，還可疊加熱銷商品買1送1；Uber Eats優市則推出「質感商品會員獨享6折起」專區，精選高品質和牛、鮭魚及生活用品等，讓會員一次補足食材與日用品。

會員限定叫車優惠同步開跑，Uber One會員使用Uber App預約「尊榮優步」、「純電舒適優步」、使用預約搭乘功能之行程，即享單趟最高折抵200元的5折優惠。此外，更跨界與星宇航空、momo購物網合作延伸優惠體驗，會員於指定日期購買星宇航空豪經艙或經濟艙機票可享3%折扣；momo購物網則提供多張專屬折價券，最低滿999元現折200元，讓消費者在網購時也能感受滿滿回饋。

Uber自5月16日起至5月23日，推出一系列期間會員專屬優惠。圖／Uber提供
Uber自5月16日起至5月23日，推出一系列期間會員專屬優惠。圖／Uber提供
為回饋會員長期支持，Uber首度與多國同步舉辦「Uber One會員週」。圖／Uber提供
為回饋會員長期支持，Uber首度與多國同步舉辦「Uber One會員週」。圖／Uber提供

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