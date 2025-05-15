限時8天！Uber One會員週美食買1送1 星宇航空機票折3%

「Uber One會員週」來了！今年將首度以全球規模同步舉辦一系列限時活動，橫跨多元生活場景，從美食、生鮮、日常採買到交通與購物娛樂，除了自家平台優惠，甚至與星宇航空、momo購物網合作推出折扣，讓Uber One會員享受更有感優惠。

自5月16日至5月23日止，集結Uber Eats美食外送、生鮮雜貨與Uber叫車服務，在台灣天天推出會員專屬優惠，包括美食外送買1送1、滿額折扣、生鮮商品折扣及乘車行程5折優惠，並攜手星宇航空、momo購物網等人氣品牌，打造吃喝、移動、購物3大面向的高效會員體驗。

Uber自2019年在台推出會員制度以來，致力提供多元專屬優惠與合作品牌禮遇。此次「Uber One會員週」首次與全球12國同步舉辦的盛大回饋活動。活動期間內，Uber One會員可於Uber Eats App選購Domino’s達美樂、Pizza Hut必勝客、KFC肯德基、Burger King漢堡王等人氣品牌的指定商品或套餐，享買1送1優惠。達美樂更加碼推出人氣新品「熔岩披薩馬芬」組合限時8折。

不僅餐飲優惠豐富，生鮮與生活用品也同步祭出限時折扣。會員於Uber Eats App購買全聯福利中心商品，單筆消費滿999元即現折200元，還可疊加熱銷商品買1送1；Uber Eats優市則推出「質感商品會員獨享6折起」專區，精選高品質和牛、鮭魚及生活用品等，讓會員一次補足食材與日用品。