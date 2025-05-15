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全聯印花活動神物回歸！300萬人搶換不是沒理由

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全新印花集點活動開跑，德國百年知名鍋具品牌「Fissler德國菲仕樂」集滿指定印花，市價最低12折起即可入手鍋具逸品。全聯/提供
全新印花集點活動開跑，德國百年知名鍋具品牌「Fissler德國菲仕樂」集滿指定印花，市價最低12折起即可入手鍋具逸品。全聯/提供

全聯全新登場的印花集點活動，為滿足大眾期待，推出高質感實用鍋具，5月16日~9月11日與大潤發共同推出全店印花集點活動-德國百年知名鍋具品牌「Fissler德國菲仕樂」，共有5款不鏽鋼鍋具、1款鑄鐵鍋和3款鍋鏟、多用匙、鍋具收納保護墊兩入組等餐廚好物，活動期間至全聯和大潤發實體門市，單筆消費每滿200元贈印花一枚。

全聯統計歷年印花換購活動，最受消費者歡迎的前4名商品為鍋具、刀具、保鮮盒和小家電，從2015年推出印花換購活動起，總計換出近300萬個鍋子，足見全聯客群對實用性高的鍋具產品格外有感。

新一波印花集點活動，全聯、大潤發使用10/50/60枚印花或在全聯門市以福利點數換購，餐廚好物換購價70元起，集滿指定印花還能用市價最低1.2折起入手鍋具逸品，預期印花集點活動可望帶動整體業績成長1成。

統計全聯近3年印花換購活動，整體換購量最受歡迎為2023年的瑞士百年品牌瑞康屋、2024年的法國鑄鐵鍋STAUB及MasterChef廚神當道，可見廚房用具依然是消費者心中最愛。新一檔印花集點Fissler德國菲仕樂主打「頂級不鏽鋼；簡約不簡單」，擁有4大特色。第一、精品品牌：德國菲仕樂Fissler創立於1845年，歷史長達180年，是全球悠久的精品鍋具品牌，具有德國卓越工藝精神，品管嚴格，享譽盛名。

第二、頂級材質：不鏽鋼鍋具系列易導熱，不挑爐具，鍋底採用3層複合不鏽鋼構造；不沾平底鍋及不沾中式炒鍋的陶瓷塗層不沾黏，不含PFAS(全氟/多氟烷基物質)、鐵氟龍(PTFE)，容易清潔，也能安心食用；外鍋身、把手及鍋蓋採用循環再利用不鏽鋼以永續方式精製而成；產品更告別過度包裝，採用森林管理委員會(FSC)認證之再生紙包材，實踐永續好生活；第三、實用款式：本檔換購鍋具從不沾平底鍋、單柄鍋、雙耳湯鍋、不沾中式炒鍋到鑄鐵鍋，是歷年換購最熱門的鍋型與尺寸，能應對各種烹飪；第四、優惠價格：使用60枚印花加70元，即可換購鍋具收納保護墊兩入組，而16 cm單柄鍋更是家家戶戶人氣必備款，60枚印花加398元即可換購。

此波換購5款不鏽鋼鍋具，超值推薦單柄鍋16 cm，有最實用的容量約1.5L，使用優質SUS304不鏽鋼，耐磨損、耐腐蝕，鍋身表面為高質感拋光亮面，鍋內壁有容量刻度，煮麵、煮湯、汆燙、做醬料、加熱，一鍋搞定，使用60枚印花加398元、10枚印花加560元，或以200福利點加560元就能換購，市價3,480元，約市價1.2折起。

不沾平底鍋24 cm的中空設計不鏽鋼握手，可降低溫度傳導，手柄與鍋身直接焊接，鍋內無鉚釘，不易藏污垢，厚實三層導磁複合鍋底，不挑爐具，IH感應爐、瓦斯爐、電磁爐都能用，50枚印花加590元、10枚印花加750元，或以200福利點加750元就能換購，市價4,500元，換算市價約1.4折起；不沾中式炒鍋28 cm根據華人料理習慣設計，鍋身開敞型弧線，翻炒、蒸煮、煎炸一鍋到位，使用50枚印花加850元、10枚印花加1,150元，或以200福利點加1,150元換購，市價5,980元，換算市價1.5折起。

除了炒鍋，還有雙耳湯鍋(含蓋)20 cm，採雙握耳設計，高度適中，最大容量約3L，適合小家庭或租屋族使用，市價4,490元，用50枚印花加790元、10枚印花加1,090元，或以200福利點加1,090元換購，換算市價18折起，想要更大容量，推薦雙耳湯鍋(含蓋)24 cm，俐落高鍋身設計配合大口徑設計，加大料理空間，可燜煮全雞、熬煮高湯，滿足烹飪需求，市價5,980元，使用50枚印花加1,050元、10枚印花加1,350元，或以200福利點加1,350元換購，等於最低市價1.8折起，趁這波汰舊換新，CP值最高。

全聯 市價

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