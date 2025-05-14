小心冷氣機「魔級按鈕」！能源署提醒守住荷包：一按噴2倍電

夏季電費適用時間即將自5月16日至10月15日止，許多民眾關心用電情形。曾有網友在PTT上發問，想知道大家是否會開冷氣除濕，引起不少討論。事實上經濟部能源署曾於臉書上提醒民眾，若開啟冷氣的除濕功能，耗電量會高出一般冷氣功能的兩倍，千萬別跟自己的荷包過不去。

該網友在PTT詢問大家：「會開冷氣除濕嗎？」表示在潮濕的天氣中，家裡的除濕機一直在工作、沒休息過。後來才知道冷氣可以開啟除濕功能，想試試用冷氣的除濕功能直接取代一般的除濕機，因此上網發問冷氣開除濕的功能好嗎？真能取代除濕機？

網友見文則表示，冷氣若開啟除濕功能後會越開越冷，但除濕速度較一般除濕機快速，若需消除室內的潮濕味，但又無法開啟窗戶時，可用冷氣除濕，只是電費較高而已。但也有網友透露，冷氣師傅曾透露冷氣除濕的功效其實不大，若要除濕效果達到很高，建議改用輪式除濕機，冬天也很適用。

其他網友則認為，輪式除濕機雖然效果好，但同樣耗電，除非室內剩5度，否則用不到輪式除濕機。還有網友建議，夏天用冷氣除濕，冬天則用一般除濕機就好。

至於冷氣除濕功能，有網友建議先了解家中冷氣的機型，通常冷氣的除濕能力一天只有3公升，一台數千元的除濕機少說都是6公升起跳，萬元左右的除濕機則在12公升上下，拿冷氣機除濕其實不太實際。

經濟部能源署也曾在臉書發文，提醒民眾冷氣機有「神級」和「魔級」按鈕。其中神級按鈕是「舒眠模式」，在入睡後將溫度上調1至2度，避免半夜過冷，每上升1度就能省下6%的電，一舉兩得。

而魔級按鈕則為「除濕模式」，雖然開冷氣除濕只需除濕機約3分之1的時間，耗電量卻高出2倍。能源署提醒，冷氣模式本身已具備除濕效果，千萬別跟自己的荷包過不去，使用冷氣機時，建議開啟「舒眠模式」，讓使用冷氣更舒適、更省電。