7月底前用eTag扣繳路邊停車費 最高回饋1年全台免費停

為擴大智慧停車服務，遠通電收今宣布，7月31日前申辦「eTag自動儲值」並具備「eTag停車會員」身份，不僅享國道通行費9折優惠，每成功以eTag扣繳路邊停車費一次，即可獲得一次回饋機會，最大獎將回饋1年全台路邊停車免費。

根據統計，「eTag停車會員」已達185萬人，uTagGo App會員數也突破400萬，2024年全台停車交易達2452萬筆，累積減碳50036公噸，相當於196座大安森林公園1年的吸碳量。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳表示，只要申辦「eTag停車扣繳」，路邊停車費將自動扣款，免去前往超商列印單據臨櫃繳費、掃描停車單支付或事後上網查詢與補繳的繁瑣流程；搭配uTagGo App的即時扣款推播及停車紀錄查詢功能，可隨時掌握扣款狀態，不必擔心忘記繳費或逾期受罰。

許耀勳指出，eTag服務已從高速公路收費延伸至全台停車費代扣，自台北市於2019年率先導入後，至今已涵蓋全台各縣市。根據2024年統計，六都當中，以高雄市使用量476萬筆居冠，台北市421萬筆次之，台中市使用量341萬筆排名第三。

遠通電收表示，民眾可透過遠東商銀、台新銀行、玉山銀行、國泰世華以及中國信託網路銀行平台申請，或加入遠通電收的LINE官方帳號（@etag），並留言「我要申辦eTag停車扣繳」，即可由專人協助申辦。

遠通提醒，若民眾已經申辦其他業者的路邊停車自動代扣服務，需先到原業者關閉服務後，才能成功支付並獲得回饋機會。若不確定原代扣業者是哪家，可洽各縣市政府停車管理處查詢。