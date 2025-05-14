迎接旅遊季 LINE GO推出機場接送、租車、包車優惠

LINE GO，為迎接五月底即將開跑的台北國際觀光博覽會，針對旗下機場接送、租車、包車服務推出多重優惠。此外，透過LINE GO完成機場接送，就送DJB全球上網卡超值優惠序號，還可抽價值1,000元折抵券。另，為鼓勵國內旅遊，LINE GO租車及包車同步推出超值優惠。5月15日至6月15日，凡預約包車並完成訂單，即贈價值新台幣250元LINE GO TAXI乘車金(內含五張面額新台幣50元乘車券)，限量10組。

迎接端午連假到來，LINE GO推出機場接送推出限時優惠。即日起至6月8日止，LINE GO會員只要在當月活動專區開啟活動頁，即可領取價值新台幣150元機場接送券乙張。此外，邀請10位LINE好友領取優惠券，再抽價值新台幣LINE GO提到，機場接送與全球旅遊網路解決方案的領導者DJB推出獨家合作優惠。

自5月19日起至2025年底，凡預約LINE GO機場接送，下車地點設定為松山、桃園、台中或高雄機場，即可獲贈 DJB eSIM 92折優惠序號1組。此外，為鼓勵國內旅遊，LINE GO租車及包車同步推出超值優惠。5月15日至6月15日，凡預約包車並完成訂單，即贈價值新台幣250元LINE GO TAXI乘車金(內含五張面額新台幣50元乘車券)，限量10組。

不僅如此，LINE GO租車也為新用戶獻上見面禮。凡首次上傳證件開通服務就送75分鐘免費租車體驗券。此外，透過LINE GO門市日租預約租車，平日可享55折、假日享75折超值優惠。初夏旅遊季，快揪親朋好友自駕遊，把握租車優惠，隨心所欲地探索台灣風景。