麗寶樂園端午未滿18歲免費玩樂園 馬拉灣人體龍舟開放報名

端午連假將到，麗寶樂園每年端午限定「馬拉灣人體龍舟競賽」，今年增加抽道具環節，5月30日至6月1日，麗寶樂園搭配一名現場購買全票，水陸雙園擇一，即享未滿18歲免費入園；麗寶福容大飯店推出「雙人住房送雙園門票5888元」的連假住房專案。

馬拉灣參加「人體龍舟賽」以泳圈作為龍舟，4人一組划水競速，今年加入道具輔助前進，鍋鏟、湯勺、尖叫雞等皆可能成為參加者的助力或阻力，即日起開放網路免費報名，參賽送摩天輪搭乘券，冠軍可獲得雙園門票4張。

端午連假期間，麗寶樂園推出未滿18歲免費入園優惠，民國96年6月1日之後出生，現場購票出示本人身分證件正本，並搭配一名現場購買全票899元，可免費暢玩探索世界或馬拉灣。5月30日及5月31日探索世界夜間營運到晚上7點，下午4點後入園，探索世界兩人同行499元。