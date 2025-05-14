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麗寶樂園端午未滿18歲免費玩樂園 馬拉灣人體龍舟開放報名

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
麗寶馬拉灣端午限定「人體龍舟」，每年吸引大人小孩參加。圖／麗寶樂園提供
麗寶馬拉灣端午限定「人體龍舟」，每年吸引大人小孩參加。圖／麗寶樂園提供

端午連假將到，麗寶樂園每年端午限定「馬拉灣人體龍舟競賽」，今年增加抽道具環節，5月30日至6月1日，麗寶樂園搭配一名現場購買全票，水陸雙園擇一，即享未滿18歲免費入園；麗寶福容大飯店推出「雙人住房送雙園門票5888元」的連假住房專案。

馬拉灣參加「人體龍舟賽」以泳圈作為龍舟，4人一組划水競速，今年加入道具輔助前進，鍋鏟、湯勺、尖叫雞等皆可能成為參加者的助力或阻力，即日起開放網路免費報名，參賽送摩天輪搭乘券，冠軍可獲得雙園門票4張。

端午連假期間，麗寶樂園推出未滿18歲免費入園優惠，民國96年6月1日之後出生，現場購票出示本人身分證件正本，並搭配一名現場購買全票899元，可免費暢玩探索世界或馬拉灣。5月30日及5月31日探索世界夜間營運到晚上7點，下午4點後入園，探索世界兩人同行499元。

連假 麗寶樂園

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