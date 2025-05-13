省不到一杯麥香紅茶的錢…為何還有人要機車自助加油？內行人列3優點

生活在台灣，進到加油站裡頭可看見人工加油車道及自助加油車道，不過大部分騎機車的民眾卻還是習慣到人工車道排隊加油。對此，一名網友在PTT發文詢問，「到底機車為何要自助加油？」

原po認為自助加油的流程如果要習慣到很熟練，從熄火到加完也要花上2分半鐘的時間，若機車加滿5公升，1公升可省0.8元，5公升等於省下4塊錢。

但是採用自助加油不僅容易弄髒自己的手，換算下來其實沒省多少錢，而且機車頂多一個星期加一次油，一個月四次省16元，連一杯手搖飲買不起。文章曝光後，習慣自助加油的網友直指三大誘因，包括不想給工讀生加油、省錢優惠較多以及節省排隊時間。

網友認為自助加油勝過人工的好處在於，「加油員每次都把汽油滴出來，有夠噁心」、「等你被加到滿出來過就知道了」、「跳停還硬要湊整數」、「我不想跟人講話」、「我社恐」、「不想油箱被油滴到，油槍刮到」、「避免有些店員加油亂加」、「自從讓加油站員工加油後，信用卡立刻被盜刷」、「信用卡不在眼前，容易被拷貝盜刷」。

其他人則表示，「你不懂窮鬼的想法啦，能省則省」、「可以省錢，有的優惠只用在自助加油」、「搭配加油有回饋的信用卡，還可以再省」、「可以積點折現」、「自助存載具跟刷卡方便多了」、「省時間啊，通常自助車道比較沒人」、「自助加油人真的少，常常不用排」、「比起那幾毛錢，更重要的是省時間」、「自助不用等前面的三寶，加完油才在慢慢拿錢，載具，整個結帳過程花了3分鐘」。

然而也有人指出還是習慣人工加油的原因，「我不大會用自助，很麻煩，還要自己刷」、「有一次自助自己加，加到噴出來」、「我看到機車來自助也傻眼，才省不到5元」、「自助加油省沒多少，廢到笑」、「連汽車我都懶得自助，操作過幾次，還要下車，搞一堆毛，才省30元」。