台南新光三越小北門店將開幕 環局結合小北夜市推減廢優惠
台南市環保局為將環保理念落實日常消費中，攜手小北觀光夜市舉辦「小北仔永續夜・環保新食尚」活動，結合店家推動內用餐具補助、自備優惠及減廢宣導等多項措施，打造綠色消費新風潮。由於優惠多多，環保局邀請大家一同參與，讓減塑成為最潮的生活新態度。
環保局表示，活動從5月起至10月，凡在小北仔減廢店家自備環保餐具（含餐盒、碗、杯）或購物袋消費，即可享有折扣或加量等優惠。更在每月指定周日（5/18、6/8、7/6、8/3、9/7、10/5）推出限量加碼優惠，自備餐具再折10元。參與民眾還可參加抽獎，有機會獲得小北商場300元禮券，共準備100份。
環保局長許仁澤指出，南市自2020年起推動環保夜市，永康復華夜市更獲全台10大環保夜市，今年選定商機與人氣兼具的小北觀光夜市為推動據點，除了業者密集、適合落實減塑行動，也因新光三越小北門即將開幕，可望吸引更多人潮，帶動綠色消費力，讓民眾逛街購物也能為地球盡分心力。
參與活動的店家除提供可重複清洗餐具，外帶則推動自備優惠，更響應減塑協議並張貼「減廢店家」標示，讓民眾容易辨識、安心支持。相關店家資訊可至環保局資源回收全民動起來網站查詢。
新光三越在台南的第3個據點「新光三越台南小北門」，將以「年輕時髦」為定位，預計今年6月下旬開幕，勢將帶動消費人潮，加上緊鄰小北觀光夜市，勢必讓小北恢復往日風華，成為台南市區消費新場域。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言