台南新光三越小北門店將開幕 環局結合小北夜市推減廢優惠

台南市環保局為將環保理念落實日常消費中，攜手小北觀光夜市舉辦「小北仔永續夜・環保新食尚」活動，結合店家推動內用餐具補助、自備優惠及減廢宣導等多項措施，打造綠色消費新風潮。由於優惠多多，環保局邀請大家一同參與，讓減塑成為最潮的生活新態度。

環保局表示，活動從5月起至10月，凡在小北仔減廢店家自備環保餐具（含餐盒、碗、杯）或購物袋消費，即可享有折扣或加量等優惠。更在每月指定周日（5/18、6/8、7/6、8/3、9/7、10/5）推出限量加碼優惠，自備餐具再折10元。參與民眾還可參加抽獎，有機會獲得小北商場300元禮券，共準備100份。

環保局長許仁澤指出，南市自2020年起推動環保夜市，永康復華夜市更獲全台10大環保夜市，今年選定商機與人氣兼具的小北觀光夜市為推動據點，除了業者密集、適合落實減塑行動，也因新光三越小北門即將開幕，可望吸引更多人潮，帶動綠色消費力，讓民眾逛街購物也能為地球盡分心力。

參與活動的店家除提供可重複清洗餐具，外帶則推動自備優惠，更響應減塑協議並張貼「減廢店家」標示，讓民眾容易辨識、安心支持。相關店家資訊可至環保局資源回收全民動起來網站查詢。