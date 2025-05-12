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金豬食堂明開幕！前30名送「免排隊金卡＋4人套餐」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
專業的烤溫掌控是金豬的特色之一。記者陳睿中／攝影
專業的烤溫掌控是金豬的特色之一。記者陳睿中／攝影

來自韓國的「金食堂」預計將於5月13日正式登台。為慶祝新店開幕，前30組消費者，可獲得「金豬免排金卡」1張，將可享1次免排隊訂位，同時還免費享「經典4人套餐」。

創業於2016年的金豬食堂，已經多年獲得米其林指南必比登推介，也曾入選「50 Best Discovery」餐廳榜單，以專人控火掌溫與高品質的燒肉著稱，包括GD、BTS、朴寶劍、IU、aespa、SEVENTEEN等明星均是座上嘉賓。過去一直是許多民眾赴首爾旅遊時必訪的燒肉名店兼追星地點。

即將開幕的台灣店，店址位於台北中山商圈，將於5月13日正式開幕。店內提供金豬熟成帶骨五花、金豬熟成梅花、金豬熟成霜降、醃漬特製豬皮等肉品，還有2～5人套餐方案。首日營業時間為13:30至22:00，並於早上9:00發放60組號碼牌，現場領取號碼牌排隊用餐。5月14日起，營業時間恢復為11:00至22:30，並於10:30、16:00發放號碼牌，每梯次各為40組。

為迎接新店開幕，開幕首日「前30組」領取號碼牌消費者，完成現場用餐與實名任務，即可獲得「金豬免排金卡」1張，憑卡可享「一次性四人專屬訂位權利」，適用於8月至10月。持卡者還可免費享用一套「經典4人套餐」與4杯飲品。

金豬食堂以究好豬為主角，提供熟成帶骨五花、熟成霜降、熟成梅花等部位。記者陳睿中／攝影
金豬食堂以究好豬為主角，提供熟成帶骨五花、熟成霜降、熟成梅花等部位。記者陳睿中／攝影
金豬食堂將於5月13日插旗台北中山商圈，為海外首間分店。記者陳睿中／攝影
金豬食堂將於5月13日插旗台北中山商圈，為海外首間分店。記者陳睿中／攝影

套餐 燒肉

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