環球購物中心母親節加碼祭晚鳥好康 優惠5折起

母親節檔期高峰到來，環球購物中心人潮、業績持續增溫，其中又以黃金、香氛及好入手的萬元按摩椅最為熱銷，業績增長逾20%，本周末迎來母親節聚餐高峰，餐廳更是全滿，今年以3~4人訂席最熱門。

環球購物中心表示，針對還在煩惱送禮的消費者，再加碼祭母親節晚鳥好康，力推「立即購送禮清單」精選多款人氣香氛、保養品、小家電超值優惠價2000元，相當於優惠5折起，助消費者輕鬆挑選，同時更加碼祭「滿3000抽黃金」，5月11前會員於全台8店指定專門店當日累計滿3000元，即可參加母親節夢幻好禮抽獎活動。

此外，更加碼超萌趣的史努比「愛的告白」打卡點，可以帶著媽媽大享一日約會，一起打卡拍照，還能兌換限定史努比禮及參加集章活動抽環球點數1000點，以行動對媽咪表愛意。