快訊

烤過的馬鈴薯整顆微波加熱？切記做1動作以免發生爆炸

日職／古林睿煬5局15上15下 日本球迷喊「完美」

MLB／運動家投手教練看林維恩天賦過人 像年輕版大谷翔平

環球購物中心母親節加碼祭晚鳥好康 優惠5折起

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
超萌必拍，環球購物中心打造史努比母親節限定打卡點。圖／環球購物中心提供
超萌必拍，環球購物中心打造史努比母親節限定打卡點。圖／環球購物中心提供

母親節檔期高峰到來，環球購物中心人潮、業績持續增溫，其中又以黃金、香氛及好入手的萬元按摩椅最為熱銷，業績增長逾20%，本周末迎來母親節聚餐高峰，餐廳更是全滿，今年以3~4人訂席最熱門。

環球購物中心表示，針對還在煩惱送禮的消費者，再加碼祭母親節晚鳥好康，力推「立即購送禮清單」精選多款人氣香氛、保養品、小家電超值優惠價2000元，相當於優惠5折起，助消費者輕鬆挑選，同時更加碼祭「滿3000抽黃金」，5月11前會員於全台8店指定專門店當日累計滿3000元，即可參加母親節夢幻好禮抽獎活動。

此外，更加碼超萌趣的史努比「愛的告白」打卡點，可以帶著媽媽大享一日約會，一起打卡拍照，還能兌換限定史努比禮及參加集章活動抽環球點數1000點，以行動對媽咪表愛意。

母親節 環球購物中心 黃金

延伸閱讀

Snoopy迷必衝！麥味登X史努比聯名登場　超萌包裝、限定餐點 5／14 Snoopy陪你開吃

澎湖花火節史努比無人機停演惹民怨 逼得縣府改口了

澎湖花火節開幕無人機表演挨轟掉漆 後續場次全取消

花火節開跑！憑交通票券至澎湖全家享6大商品買1送1

相關新聞

環球購物中心母親節加碼祭晚鳥好康 優惠5折起

母親節檔期高峰到來，環球購物中心人潮、業績持續增溫，其中又以黃金、香氛及好入手的萬元按摩椅最為熱銷，業績增長逾20%，本...

3人同行 1人免費吃到飽！新竹喜來登推「護師節」優惠

5月12日是國際護師節，為表達感謝，新竹喜來登大飯店於5月12日至5月29日每周一至周四推出「護理師」及「護士」專屬的多...

消費99抽掃地機器人！「王品嚴選」薄皮紅油抄手報到

「王品嚴選」年度超級品牌月重磅登場，即日起到6月30日、不限通路購買王品集團零售商品，每筆消費滿99元，到「王品瘋美食購物...

母親節好市多賣韓美妝夯品 會員搶購：比韓國便宜

母親節將至，不想到外面餐廳人擠人，美式賣場好市多（Costco）的美食成了會員們在家慶祝的大餐選擇，從牛肉捲、壽司、炸雞...

高雄台中航班限定！台灣虎航機票799元起 上午10時開搶

2025高雄市旅行公會國際旅展今天至12日在高雄展覽館登場，台灣虎航宣布，高雄／台中航班線上優惠促銷即將開賣，單程未稅機...

報稅季開跑！特力屋推「抗漲專區」 網友激推寶藏好物

報稅季開跑，大家消費會更為精打細算，特力屋精選日常熱銷的人氣居家實用品，推買一送一、百元有找及超低5折起等優惠，更公開隱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。