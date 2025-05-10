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消費99抽掃地機器人！「王品嚴選」薄皮紅油抄手報到

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
王品嚴選瞄準冷凍調理市場43億商機，推出薄皮紅油抄手新品搶市。圖／王品集團提供
王品嚴選瞄準冷凍調理市場43億商機，推出薄皮紅油抄手新品搶市。圖／王品集團提供

「王品嚴選」年度超級品牌月重磅登場，即日起到6月30日、不限通路購買王品集團零售商品，每筆消費滿99元，到「王品瘋美食購物網」LINE官方帳號登錄發票，就有機會抽中價值逾萬元LG濕拖掃地機器人、飛利浦數位海星氣炸鍋等好禮。

瞄準台灣冷凍調理市場市值高達43億，王品集團推出王品嚴選高湯大餛飩系列後，獲得極大迴響，首年銷售突破7千萬，王品嚴選今年5月再推出新品「薄皮紅油抄手」，內餡選用台灣豬後腿肉、薄皮僅0.15公分，內餡紮實、皮薄滑口之外，再佐以青花椒與大紅袍花椒特調紅油醬汁，入口鮮麻辛香，超級開胃涮嘴。有鮮蝦、鮮肉兩種口味選擇。

此外，搶攻麻辣商機，「青花驕」3月首度進軍泡麵市場，在全家推出青花驕麻辣鍋牛肉麵引發搶購熱潮，目前已銷售近20萬碗。為了滿足鐵粉需求，青花驕麻辣鍋牛肉麵即日起在全聯、家樂福、MOMO、王品瘋美食購物網等更多的通路上架。5月16日起全聯優惠價單件63元、兩件特價119元。

掃地機器人 美食 購物網

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