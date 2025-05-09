母親節好市多賣韓美妝夯品 會員搶購：比韓國便宜

母親節將至，不想到外面餐廳人擠人，美式賣場好市多（Costco）的美食成了會員們在家慶祝的大餐選擇，從牛肉捲、壽司、炸雞、凱撒沙拉、零食餅乾都是心頭好。會員們還發現，好市多有賣韓國人氣護膚品VT微針精華，是媽媽們喜愛的韓系美妝品，立馬入手送媽媽當母親節好禮，會員們還分享，在好市多買價格不到750元比韓國便宜，成了搶手貨。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」po文，家中成員僅3人，因為媽媽超喜歡好市多的熟食，所以家中各種節日不是吃炸雞餐就是吃壽司或披薩，今年母親節依舊如此在家中慶祝，買了好市多的牛肉捲、壽司、炸雞、凱撒沙拉、零食餅乾等。

這名網友特別提到，媽媽一直很想買的韓系保養品VT微針精華，好市多竟然也有賣，先前她到韓國還買錯罐，如今在好市多就有得買，讓她在母親節送禮成功，她開心說，現在節日大餐晚餐加母親節禮物可以一起買真的超方便。

貼文引發迴響，對好市多引進VT微針精華感到很驚喜，有網友說，「VT精華剛紅起來，好市多動作很快欸，他們市調部也太努力了。」有人說，在好市多買好像比韓國便宜。也有網友點出，其實價錢差不多，但好市多還有附面膜。

另外，不少會員們也很愛節日去好市多採購大餐在家中與家人們共享，大家分享熱愛熟食，細數如好市多炸雞真的好吃、壽司要吃鮭魚的、牛肉捲萬年不敗、超愛大阪燒披薩等。不少人看了都說，「今天想去買好市多熟食了」。