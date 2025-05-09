三商巧福、鮮五丼、拿坡里母親節優惠登場 炸雞啤酒推超殺價

每年五月最重要的日子——母親節即將到來，三商餐飲集團（2905）旗下三大人氣品牌聯手推出限時超值優惠，全台擁有超過170家門市的國民牛肉麵三商巧福，聯手主打澎湃份量與高CP值的鮮五丼（全台約20家門市），於5月10日至5月11日推出母親節限定「點套餐送主餐」活動。只要購買指定套餐，即可免費獲得一份招牌主餐，讓媽媽吃得開心、全家享受加倍美味。

三商巧福推出「半筋半肉牛肉麵套餐」半筋半肉牛肉麵、現燙青菜與中杯飲料，再加贈一份「番茄肉醬乾拌麵」，只要255元（原價350元）；鮮五丼則推出「爪哇咖哩菲力豬排丼套餐」，搭配滷豆腐與飲料，加送超人氣「招牌牛丼」，優惠價僅249元（原價378元）。

全台擁有140家門市的拿坡里披薩・炸雞即日起至5月31日止，與美廉社合作推出超人氣炸雞桶組合：「6塊炸雞＋3罐500ml啤酒」（百威、公爵、哈伯熊各一罐），內用或外帶優惠價390元（原價596元）。此外，只要點購任一套餐，也可加價129元購入相同的3罐啤酒組合，為餐桌添上一抹微醺清涼。

※提醒您：炸雞部位恕不得挑選；啤酒組合口味固定；未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車，安全最重要。