快訊

喬好了！ 還假於民下午三讀 今年起教師節全民放假

台灣虎航今濟州島航班因強風返航 旅客驚魂：飛4小時又回到台灣

獨／陪越南移工領遺失400萬鉅款 「姊夫」身分是假的

三商巧福、鮮五丼、拿坡里母親節優惠登場 炸雞啤酒推超殺價

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全台擁有140家門市的拿坡里披薩・炸雞即日起至5月31日止，與美廉社合作推出超人氣炸雞桶組合：「6塊炸雞＋3罐500ml啤酒」（百威、公爵、哈伯熊各一罐），內用或外帶優惠價只要390元。三商餐飲/提供
全台擁有140家門市的拿坡里披薩・炸雞即日起至5月31日止，與美廉社合作推出超人氣炸雞桶組合：「6塊炸雞＋3罐500ml啤酒」（百威、公爵、哈伯熊各一罐），內用或外帶優惠價只要390元。三商餐飲/提供

每年五月最重要的日子——母親節即將到來，三商餐飲集團（2905）旗下三大人氣品牌聯手推出限時超值優惠，全台擁有超過170家門市的國民牛肉麵三商巧福，聯手主打澎湃份量與高CP值的鮮五丼（全台約20家門市），於5月10日至5月11日推出母親節限定「點套餐送主餐」活動。只要購買指定套餐，即可免費獲得一份招牌主餐，讓媽媽吃得開心、全家享受加倍美味。

三商巧福推出「半筋半肉牛肉麵套餐」半筋半肉牛肉麵、現燙青菜與中杯飲料，再加贈一份「番茄肉醬乾拌麵」，只要255元（原價350元）；鮮五丼則推出「爪哇咖哩菲力豬排丼套餐」，搭配滷豆腐與飲料，加送超人氣「招牌牛丼」，優惠價僅249元（原價378元）。

全台擁有140家門市的拿坡里披薩・炸雞即日起至5月31日止，與美廉社合作推出超人氣炸雞桶組合：「6塊炸雞＋3罐500ml啤酒」（百威、公爵、哈伯熊各一罐），內用或外帶優惠價390元（原價596元）。此外，只要點購任一套餐，也可加價129元購入相同的3罐啤酒組合，為餐桌添上一抹微醺清涼。

※提醒您：炸雞部位恕不得挑選；啤酒組合口味固定；未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車，安全最重要。

披薩 母親節 牛肉麵 美廉社

延伸閱讀

媽媽最想要的母親節禮物出爐！現金、出國與拍全家福奪前三名

精品糖果 sugarfina 衝母親節商機 揭曉「玫瑰人生」系列

影／母親節前高雄婦遭夫砍死！5月大女嬰沒了媽...不哭鬧陪爸自首

母親節護師節將至 卓榮泰允完善育兒支持與職場環境

相關新聞

高雄台中航班限定！台灣虎航機票799元起 上午10時開搶

2025高雄市旅行公會國際旅展今天至12日在高雄展覽館登場，台灣虎航宣布，高雄／台中航班線上優惠促銷即將開賣，單程未稅機...

報稅季開跑！特力屋推「抗漲專區」 網友激推寶藏好物

報稅季開跑，大家消費會更為精打細算，特力屋精選日常熱銷的人氣居家實用品，推買一送一、百元有找及超低5折起等優惠，更公開隱...

母親節小確幸！甜甜圈9入299 COLD STONE買1送1

迎接母親節到來，連鎖餐飲與甜點推出優惠，如Mister Donut至5月11日期間，任選9款甜甜圈，可享有299元的甜甜...

icash Pay攜7-ELEVEN、加油站 啟動繳稅季省錢大作戰

統一超（2912）愛金卡旗下服務icash Pay為陪伴用戶輕鬆挺過五月繳稅「吃土月」，特別串聯7-ELEVEN、速邁樂...

全支付繳綜所稅最高可得600點 歡慶母親節最高10%回饋

迎接5月，全支付祭出多重優惠回饋活動，陪民眾暖心節、輕鬆繳稅、聰明消費。即日起至5月11日，於指定店家消費或聚餐並使用全...

海底撈「生日禮包」回來了！還有春夏新菜、小龍蝦登場

喜歡吃鍋嗎？海底撈以「春鮮的味道 就在海底撈」為主題，推出四款全新春夏菜色，包括「金藤椒檸檬鍋」、「竹笙抱蝦滑」等特色餐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。