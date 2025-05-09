快訊

上班族塞滿月台！台鐵電車線故障搶修「汐止-七堵列車延誤」預計恢復時間曝

首位美籍教宗誕生！川普發文祝賀「對我們國家是莫大榮耀」

「我殺了妻子！」高雄男酒後和妻起口角 砍殺致死報警自首

高雄台中航班限定！台灣虎航機票799元起 上午10時開搶

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台灣虎航高雄／台中航班線上優惠促銷即將開賣，單程未稅機票799元起，今天上午10時起開放搶票。圖／取自台灣虎航臉書粉專
台灣虎航高雄／台中航班線上優惠促銷即將開賣，單程未稅機票799元起，今天上午10時起開放搶票。圖／取自台灣虎航臉書粉專

2025高雄市旅行公會國際旅展今天至12日在高雄展覽館登場，台灣虎航宣布，高雄／台中航班線上優惠促銷即將開賣，單程未稅機票799元起，銷售期間自今天上午10時至12日晚上11時59分。旅遊期間自今天至10月25日。台灣虎航在高雄國際旅展攤位現場無售票服務。

台灣虎航在高雄國際旅展現場活動3重好禮獎不完，台灣虎航表示，第1重購票成交禮，於線上旅展期間購買台虎全航線機票，可至旅展現場兌換成交禮；購買台灣飛韓國機票，可至韓國觀光公社攤位扭好禮。第2重玩遊戲拿好禮，玩遊戲抽「高雄出發不限航點機票」、「4000份回饋金」等限量好禮。

台灣虎航說，第3重搭台虎玩拍貼，出示台灣虎航任一航點登機證或行程確認單、出發日期不限，即可拍攝特製風格「AI生成拍貼機」1次，拍照完還可抽大獎，雙人高雄出發不限航點來回機票3組。

台灣虎航高雄／台中航班線上優惠促銷即將開賣，單程未稅機票799元起，今天上午10時起開放搶票。圖／取自台灣虎航官網
台灣虎航高雄／台中航班線上優惠促銷即將開賣，單程未稅機票799元起，今天上午10時起開放搶票。圖／取自台灣虎航官網

台灣虎航 旅展 機票

延伸閱讀

影／「我殺了妻子」 高雄男酒後和妻口角砍妻致死報警自首

高雄日本人氣飯糰店租約風波 里長證實：將提前解約搬遷

議員爭取高雄第二座機場落腳彌陀 陳其邁點出最大困難處

高醫岡山醫院營運週年 北高雄民眾享醫療資源

相關新聞

高雄台中航班限定！台灣虎航機票799元起 上午10時開搶

2025高雄市旅行公會國際旅展今天至12日在高雄展覽館登場，台灣虎航宣布，高雄／台中航班線上優惠促銷即將開賣，單程未稅機...

報稅季開跑！特力屋推「抗漲專區」 網友激推寶藏好物

報稅季開跑，大家消費會更為精打細算，特力屋精選日常熱銷的人氣居家實用品，推買一送一、百元有找及超低5折起等優惠，更公開隱...

母親節小確幸！甜甜圈9入299 COLD STONE買1送1

迎接母親節到來，連鎖餐飲與甜點推出優惠，如Mister Donut至5月11日期間，任選9款甜甜圈，可享有299元的甜甜...

icash Pay攜7-ELEVEN、加油站 啟動繳稅季省錢大作戰

統一超（2912）愛金卡旗下服務icash Pay為陪伴用戶輕鬆挺過五月繳稅「吃土月」，特別串聯7-ELEVEN、速邁樂...

全支付繳綜所稅最高可得600點 歡慶母親節最高10%回饋

迎接5月，全支付祭出多重優惠回饋活動，陪民眾暖心節、輕鬆繳稅、聰明消費。即日起至5月11日，於指定店家消費或聚餐並使用全...

海底撈「生日禮包」回來了！還有春夏新菜、小龍蝦登場

喜歡吃鍋嗎？海底撈以「春鮮的味道 就在海底撈」為主題，推出四款全新春夏菜色，包括「金藤椒檸檬鍋」、「竹笙抱蝦滑」等特色餐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。