高雄台中航班限定！台灣虎航機票799元起 上午10時開搶
2025高雄市旅行公會國際旅展今天至12日在高雄展覽館登場，台灣虎航宣布，高雄／台中航班線上優惠促銷即將開賣，單程未稅機票799元起，銷售期間自今天上午10時至12日晚上11時59分。旅遊期間自今天至10月25日。台灣虎航在高雄國際旅展攤位現場無售票服務。
台灣虎航在高雄國際旅展現場活動3重好禮獎不完，台灣虎航表示，第1重購票成交禮，於線上旅展期間購買台虎全航線機票，可至旅展現場兌換成交禮；購買台灣飛韓國機票，可至韓國觀光公社攤位扭好禮。第2重玩遊戲拿好禮，玩遊戲抽「高雄出發不限航點機票」、「4000份回饋金」等限量好禮。
台灣虎航說，第3重搭台虎玩拍貼，出示台灣虎航任一航點登機證或行程確認單、出發日期不限，即可拍攝特製風格「AI生成拍貼機」1次，拍照完還可抽大獎，雙人高雄出發不限航點來回機票3組。
【2025報稅季來了】
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