報稅季開跑！特力屋推「抗漲專區」 網友激推寶藏好物

報稅季開跑，大家消費會更為精打細算，特力屋精選日常熱銷的人氣居家實用品，推買一送一、百元有找及超低5折起等優惠，更公開隱藏版精選好物365天優惠均一價，陪跑全民共同抗漲大作戰。

特力屋「抗漲專區」推出居家收納品或民生用品買一送一，像是鋼骨雙開摺疊收納箱（66L）、超濃縮洗碗精補充包等家用備品，趁現在囤貨最實惠；「99元專區」則有特力屋自有品牌LED燈泡球、高溫斷電轉接器及護領衣架（10入）等居家耗品，百元有找趁現在買起來省荷包；時序已立夏，抗漲同時也得開始抗蚊蟲，推USB充電式大網面照明電蚊拍199元。

收納在台灣逐漸成為生活顯學，收納類商品也是特力屋長年熱銷的品項，此刻和大家一起抗漲，力推多款「人氣收納品低至5折起」，像是日式質感IRIS米色天板收納櫃5.8折，衛浴或洗衣間最方便適用的百納移動四層架低於5折超好入手，高品質磁吸式門板、不使用時可折疊不占空間的折疊式2層整理箱，促銷價500元有找；而近期網友熱議激推，無論實用性或價格都是隱藏版寶藏好物－特力屋天板三層收納車，多層收納且最上層為附桌板抽屜、附輪可隨意推動使用，經測試安全荷重最高可承重30公斤（全部總和），日式簡約質感奶白色烤漆，每位使用者及各空間皆百搭，人氣寶藏好物現在促銷6折起。

此外，特力屋還有EDV（Everyday Value）專區，即每年會精選出一批人氣口碑商品，讓消費者可以「365天優惠均一價」實惠價格購買。像是熱愛居家DIY者人手一組的B+D 12V單鋰電震動電鑽套裝版，電動工具+100件實用配件可輕鬆完成居家木材、鐵材、磚材各式鑽孔作業，超值套裝優惠2,999元；家庭休閒聚會、商用擺攤萬用的6呎折疊長方桌，女生也可以搬運的輕量型，也是網友推薦款，價優均一價1,290元；而伊藤網背辦公椅、特力屋蜂巢一開5插PD快充延長線、單人折疊收納凳、里約五開式摺疊收納箱（50L）及特力屋12W TYPEC PD快充LED檯燈等，都是千元以下優惠均一價的必備生活好物。

特力屋觀察內部數據資料，有感於樂齡高年級生對於植栽及相關用品的偏好，除了在報稅季推抗漲專區陪跑所有民眾，更要長期陪跑65歲以上樂齡會員享受快樂綠生活，即日起至12月31日止特別推出「購買園藝資材商品，獨享88折優惠」，以及「如有植栽簡易換盆需求，自備或購買指定尺吋盆器，培養土由特力屋免費供應。