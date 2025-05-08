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母親節小確幸！甜甜圈9入299 COLD STONE買1送1

聯合報／ 記者陳睿中／台北報導
Mister Donut母親節優惠期間，任選9款甜甜圈，可享有299元優惠價。圖／Mister Donut提供
Mister Donut母親節優惠期間，任選9款甜甜圈，可享有299元優惠價。圖／Mister Donut提供

迎接母親節到來，連鎖餐飲與甜點推出優惠，如Mister Donut至5月11日期間，任選9款甜甜圈，可享有299元的甜甜優惠價；同時段凡購買一杯現做飲品，即贈經典招牌「蜜糖波堤」一個，價值42元；另外活動期間購買5款42元的甜甜圈，加上哥倫比亞進口康乃馨1入，組合價229元，現省101元，讓媽媽在佳節可以享受甜蜜氣氛。

即日起至5月12日，凡於丸亀製麵全台門市與家人一同用餐，拍照上傳完成打卡任務，就有機會抽中豚骨烏龍麵兌換券。5月11日母親節當天，凡是親子與12歲以下小朋友一同來店用餐，出示今年任一100分的考卷，即可享有「湯烏龍麵買1送1」限定優惠。

丸亀製麵針對考100分的孩童，推出「湯烏龍麵買1送1」限定優惠。圖／丸亀製麵提供
丸亀製麵針對考100分的孩童，推出「湯烏龍麵買1送1」限定優惠。圖／丸亀製麵提供

COLD STONE歡慶母親節，即日起至5月11日，全品項冰淇淋蛋糕／冰心捲OPENPOINT會員享88折優惠；5月10日至5月11日，凡購買冰淇淋蛋糕，即贈送粉紅色進口哥倫比亞康乃馨1支。LINE好友至5月11日前領取優惠券，可享中杯以上冰淇淋買1送1。

酷聖石LINE好友，可享「冰淇淋買1送1」。圖／酷聖石提供
酷聖石LINE好友，可享「冰淇淋買1送1」。圖／酷聖石提供

5月8日至5月11日期間，連鎖日式豬排「吉豚屋」推出寵愛媽咪加菜祭，凡點購任一主餐，即可享指定產品加購優惠。「卡滋腰內豬排組」原價195元，加購價129元；「3尾海老清爽組」原價147元，加購價79元；「肉肉3合1組」，原價147元，加購價99元。最高享53折起優惠。

吉豚屋推出母親節加價購優惠方案。圖／吉豚屋提供
吉豚屋推出母親節加價購優惠方案。圖／吉豚屋提供

冰淇淋 母親節 烏龍麵

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