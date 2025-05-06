icash Pay攜7-ELEVEN、加油站 啟動繳稅季省錢大作戰

統一超（2912）愛金卡旗下服務icash Pay為陪伴用戶輕鬆挺過五月繳稅「吃土月」，特別串聯7-ELEVEN、速邁樂加油站、聖德科斯及繳稅服務等四大通路啟動省錢大作戰，祭出最高100%點數回饋，協助用戶聰明支付、輕鬆累點。

愛金卡指出，加油為民生剛性需求且單次消費金額高，搭配OPENPOINT生態圈累點神器icash Pay加乘，累點超快速，深受消費者喜愛，自5月起更是攜手速邁樂加油站擴大優惠規模，祭出天天最高10%優惠。6月30日前，於速邁樂加油站自助加油使用icash Pay綁定信用卡支付，單筆汽油消費滿30公升享10% OPENPOINT點數回饋；單筆汽油消費未滿30公升則是仍享有7%點數回饋，加越多省越多（每月總回饋上限280萬點）。

因應母親節檔期，愛金卡雙支付工具icash Pay & icash2.0特別祭出多元寵媽優惠，首先是深受用戶喜愛的7-ELEVEN霜淇淋及思樂冰買一送一優惠， 5月9日至5月11日，限時3天，使用icash Pay及icash2.0卡支付可享雪淋霜、酷聖霜霜淇淋及思樂冰同規格全口味買一送一，甜蜜犒賞媽媽也寵愛自己（販售門市可使用7-ELEVEN app地圖功能或上網頁7-ELEVEN Emap查詢）。此外，更攜手聖德科斯推出「母親節加碼最高21%」活動，5月11日前，於聖德科斯門市使用icash Pay或icash2.0卡單筆消費滿千享5%OPENPOINT（每戶每卡回饋上限150點），可疊加指定銀行優惠，icash Pay綁定指定信用卡/帳戶消費滿777元加碼10%回饋；並同享周三及周六單筆支付滿500元之6%點數回饋，合計最高達21%回饋，選購母親節禮物時，記得使用icash Pay幫你精打細算賺回饋。

除了日常消費加碼，繳稅也別忘了用icash Pay賺回饋，新戶最高享7%回饋，5月31日前，icash Pay不論新舊用戶只要累積一般消費滿3,000元，則當月份線上繳納綜所稅及房屋稅即享筆筆2%OPENPOINT點數回饋（每戶每月最高上限100點），icash Pay新戶繳稅則加碼2% OPENPOINT點數回饋（每戶回饋上限50點），不僅如此，使用icash Pay連結第一銀行存款帳戶直扣線上繳納綜所稅單筆滿3,000元加贈100點（每戶回饋上限100點），相當於民眾使用icash Pay連結第一銀行存款帳戶繳納綜所稅3,000元，即可獲得160點（回饋率約5.3%），新戶更可拿到210點（回饋率約7%）；還可以直接參加「繳稅抽OPENPOINT點數」，抽獎獎項包含1,000名用戶每位100點OPENPOINT之外，另有1名幸運兒將獲得與實際繳稅金額等值的點數，最高贈予上限30萬點，回饋率100%。