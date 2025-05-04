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全支付繳綜所稅最高可得600點 歡慶母親節最高10%回饋
迎接5月，全支付祭出多重優惠回饋活動，陪民眾暖心節、輕鬆繳稅、聰明消費。即日起至5月11日，於指定店家消費或聚餐並使用全支付結帳，滿額最高享10%全點回饋，單筆滿2,000元送100點、5,000元送300點、10,000元送1,000點，每人每週限享1次。搭配帳戶付款再享3%回饋無上限，使用國泰世華、將來銀行、元大銀行、華泰銀行帳戶支付再加碼3%全點回饋。
推出後大受好評的「7大主題3%全點加碼」活動將持續至6月30日，預先完成登錄並於指定品牌消費滿額，即可享有3%回饋，近期更新增大潤發內湖一店鮮食集、IKEA內湖店瑞典餐廳、宜蘭東門夜市、華西街夜市及芡芳石頭火鍋等人氣美食通路，吃喝玩樂皆可累積點數。另有富邦產險旅平險加碼，即日起至7月1日投保滿千元即享3%回饋，每人最高得50點。
報稅季同步推出繳稅優惠，即日起至7月3日，綁定玉山信用卡繳納綜所稅享免手續費，並可獲得0.5%全點回饋，最高回饋500全點，新戶再享加碼0.5%回饋，人最高享100全點回饋，總計最高可得600點。
全支付也推出首次綁定指定銀行信用卡滿額再加碼優惠，即日起至6月30日首次綁定玉山銀行、台新銀行、聯邦銀行、華南銀行、兆豐銀行及新光銀行信用卡，單筆消費最高回饋88點；指定信用卡於合作通路消費享最高3%點數回饋。台新用戶綁定卡片於大潤發單筆滿千元，當月新戶再加碼5%回饋，最高得100點。
【2025報稅季來了】
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