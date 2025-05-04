全支付繳綜所稅最高可得600點 歡慶母親節最高10%回饋

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現「星巴克即溶咖啡粉」正在特價，只要添加牛奶，就得到一杯濃郁的拿鐵，讓她大讚「好喝又方便」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

2025-05-03 11:52