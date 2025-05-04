海底撈「生日禮包」回來了！還有春夏新菜、小龍蝦登場

喜歡吃鍋嗎？海底撈以「春鮮的味道 就在海底撈」為主題，推出四款全新春夏菜色，包括「金藤椒檸檬鍋」、「竹笙抱蝦滑」等特色餐點，為消費者帶來嶄新的風味變化，還可享「滿額享折抵券」、「滿額送冰箱貼」等活動，另外「壽星禮包」也回歸市場。針對喜愛小龍蝦的粉絲，海底撈也推出「小龍蝦季」，共有3種風味可供選擇。

海底撈本次推出的四款新品中，「金藤椒檸檬鍋」以麻、辣、酸、香四重風味層層交織，適合喜愛清爽又有層次口感的顧客；「竹笙抱蝦滑」結合脆甜的竹笙與蝦滑，帶來雙重口感；「玉米粑粑」選用鮮玉米為主要原料，為中國南方家常小食，鬆軟可口；「西班牙橄欖豬」則嚴選LYD三元優質雌性豬隻，飼料中富含的橄欖油成分可提升肉質保水性與香氣層次。

除此之外，海底撈今年舉辦第三年的「小龍蝦季」，將小龍蝦經過篩選、清洗、蒸煮、油炸等多重工法，最後再以秘製醬汁入味，共有「麻辣」、「蒜香」、「十三香」等三種風味。除此之外，還可將小龍蝦拌飯、拌麵或是搭配滷味，創造出個人特色吃法。