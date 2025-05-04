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海底撈「生日禮包」回來了！還有春夏新菜、小龍蝦登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
當日壽星消費滿額，即可獲得「生日禮包」。圖／海底撈提供
當日壽星消費滿額，即可獲得「生日禮包」。圖／海底撈提供

喜歡吃鍋嗎？海底撈以「春鮮的味道 就在海底撈」為主題，推出四款全新春夏菜色，包括「金藤椒檸檬鍋」、「竹笙抱蝦滑」等特色餐點，為消費者帶來嶄新的風味變化，還可享「滿額享折抵券」、「滿額送冰箱貼」等活動，另外「壽星禮包」也回歸市場。針對喜愛小龍蝦的粉絲，海底撈也推出「小龍蝦季」，共有3種風味可供選擇。

海底撈本次推出的四款新品中，「金藤椒檸檬鍋」以麻、辣、酸、香四重風味層層交織，適合喜愛清爽又有層次口感的顧客；「竹笙抱蝦滑」結合脆甜的竹笙與蝦滑，帶來雙重口感；「玉米粑粑」選用鮮玉米為主要原料，為中國南方家常小食，鬆軟可口；「西班牙橄欖豬」則嚴選LYD三元優質雌性豬隻，飼料中富含的橄欖油成分可提升肉質保水性與香氣層次。

除此之外，海底撈今年舉辦第三年的「小龍蝦季」，將小龍蝦經過篩選、清洗、蒸煮、油炸等多重工法，最後再以秘製醬汁入味，共有「麻辣」、「蒜香」、「十三香」等三種風味。除此之外，還可將小龍蝦拌飯、拌麵或是搭配滷味，創造出個人特色吃法。

慶祝新品上市，即日起至6月30日，凡平日內用點選春夏新品且點湯底消費滿千，即可使用「$150春鮮嚐鮮券」折抵春夏新品金額，適用於全台海底撈門市（不含週末與國定假日），消費者可至官方粉絲頁領券。即日起至5月31日，凡單桌消費滿2,000元並點選春夏新品，即可獲得「春鮮冰箱貼」1份；金黑海會員於平日同條件消費，更能獲得限量「春鮮大禮包」。即日起至12月31日，海底壽星禮包也再度回歸，凡當日壽星憑證件並消費滿1,500元，即可獲得「生日禮包」，內含隨機玩具、生日刮刮卡、明信片與零食乾貨。

海底撈推出四款春夏新品，包括「金藤椒檸檬鍋」、「竹笙抱蝦滑」、「玉米粑粑」、「西班牙橄欖豬」。圖／海底撈提供
海底撈推出四款春夏新品，包括「金藤椒檸檬鍋」、「竹笙抱蝦滑」、「玉米粑粑」、「西班牙橄欖豬」。圖／海底撈提供
海底撈第三年推出「小龍蝦季」，共有麻辣、蒜香、十三香等口味。圖／海底撈提供
海底撈第三年推出「小龍蝦季」，共有麻辣、蒜香、十三香等口味。圖／海底撈提供

冰箱 小龍蝦 海底撈

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