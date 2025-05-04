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全聯母親節317店開賣康乃馨 家樂福限量福袋抽東京機票

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
迎接母親節，全聯推出有質感又不重傷荷包的慶祝方案，從功夫菜、蛋糕、康乃馨、母親節禮物通通一次搞定。圖／全聯福利中心提供
迎接母親節，全聯推出有質感又不重傷荷包的慶祝方案，從功夫菜、蛋糕、康乃馨、母親節禮物通通一次搞定。圖／全聯福利中心提供

迎接母親節心意排場不能少，想要在家享受溫馨聚會的民眾，就近前往超市、量販就能享受有質感又不重傷荷包的慶祝方案。

全聯即日起推出一系列優惠活動，美味堂聯名「欣葉•生活•廚房」5道經典台菜，包括梅干菜扣肉、香滷梅花肉等，單袋95～199元，買回家復熱即食，6月5日前任購2件省10元，多1件再省10元。甜點部分，即日起至5月11日We Sweet現貨蛋糕特價189～299元，人氣口味香芋布丁、香草布丁起士回歸，新品巧克力波士頓蛋糕同步登場。5月5～14日於雙北、基隆、桃園、新竹、宜蘭等317家門市推出國產康乃馨快閃優惠，1束2支只要118元。We Sweet「甜點女人節」亦同步開跑，主打巧克力、起士2大元素，多款甜點特價45～99元，7月3日前還可以29元加購喬亞雲朵拿鐵。從功夫菜、蛋糕、康乃馨、母親節禮物通通一次搞定。

母親節家樂福推出年度最大規模「鍋具日」活動，即日起至5月13日精選近百款鍋具與套組，主打不挑爐具、加熱迅速、易清洗的不沾鍋，首推消費不限金額即可549元加購價值1,645元的Tefal特福礦石灰不沾平底鍋（限量1萬個）。更預告5月11日中午12:30限量開賣「BUNNI KONBINY兔子便利商店母親節福袋」，每份499元，全台限量5,000份，內含總值逾1,200元商品與超萌絨毛玩偶吊飾1個，還可抽東京雙人來回機票、飯店住宿券、洗衣膠囊等好禮，數量有限，售完為止。

去年推出品牌購物包大受好評，Mia C’bon母親節再推出新款「Mia C’bon品牌限定版護照包」，實用設計可放置護照、手機，還有背面拉鍊設計可放零錢，伸縮掛帶可掛式與側背，即日起至5月27日單筆消費滿額1,500元就可獲得，限量3,350個，贈完為止。即日起至5月11日活動期間單筆消費滿1,000元另送100元滿額現金折價券，憑券於下筆消費每滿1,000元折抵1張100元，單筆最多折抵5張券。

大潤發則即日起至5月11日推出「濃情朱古力」、「綠寶石」等6吋蛋糕新品，每個特價499元；5月15日祭出鮪魚商品優惠，鮪魚生魚片100克145元，指定鮪魚商品單筆滿250元贈25元抵用券，多樣甜點、鮮熟食一次購足，讓消費者輕鬆為媽咪打造美味又貼心的母親節。

Mia C’bon品牌限定版護照包，即日起至5月27日單筆消費滿額1,500元就可獲得。圖／Mia C'bon提供
Mia C’bon品牌限定版護照包，即日起至5月27日單筆消費滿額1,500元就可獲得。圖／Mia C'bon提供
家樂福「鍋具日」活動，即日起至5月13日精選近百款鍋具與套組，首推消費不限金額即可549元加購價值1,645元的Tefal特福礦石灰不沾平底鍋。圖／家樂福提供
家樂福「鍋具日」活動，即日起至5月13日精選近百款鍋具與套組，首推消費不限金額即可549元加購價值1,645元的Tefal特福礦石灰不沾平底鍋。圖／家樂福提供
家樂福BUNNI KONBINY兔子便利商店母親節福袋，每份499元，全台限量5,000份，含總值逾1,200元商品與超萌絨毛玩偶吊飾1個。圖／家樂福提供
家樂福BUNNI KONBINY兔子便利商店母親節福袋，每份499元，全台限量5,000份，含總值逾1,200元商品與超萌絨毛玩偶吊飾1個。圖／家樂福提供
家樂福BUNNI KONBINY兔子便利商店母親節福袋，每份499元，全台限量5,000份，含總值逾1,200元商品與超萌絨毛玩偶吊飾1個。圖／家樂福提供
家樂福BUNNI KONBINY兔子便利商店母親節福袋，每份499元，全台限量5,000份，含總值逾1,200元商品與超萌絨毛玩偶吊飾1個。圖／家樂福提供

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