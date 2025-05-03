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媽媽玩樂園只要100元！義大遊樂世界用40分鐘環遊世界

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
義大遊樂世界即日起至5/11「媽媽」入園只要100元。圖/義大提供
義大遊樂世界即日起至5/11「媽媽」入園只要100元。圖/義大提供

母親節優惠再一波！義大遊樂世界即日起至5/11，「媽媽」只要100元就能無限暢玩，其中，推薦皇家劇院全新改版鉅作「奇幻之旅－狂舞盛宴」，用40分鐘即可跨越四大洲環遊世界。

此外，義大Outlet Mall超過30家異國料理可讓媽媽任選，包括金色三麥、1010湘、維京牛排、瓦城等，餐飲消費滿額還能參與「快門下的愛」獲得拍立得照片。若要購買母親節禮物，義大Outlet Mall也打造「女力閃耀時光」，Michael Kors全面Outlet價4折起、THE NORTH FACE享Outlet折上折，non.stop不只有Outlet價2.5折，更推出買千送百等，各品牌優惠齊出。

暢玩整日後，憑樂園手章還可再享摩天輪免費搭乘，享受車廂外高雄美景環繞，也可加購升級「K歌包廂」跟媽媽在高空大聲歡唱，體驗難得的親子假期。

樂園內有玩有吃、還有精彩秀可看。圖/義大提供
樂園內有玩有吃、還有精彩秀可看。圖/義大提供

母親節 義大

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