媽媽玩樂園只要100元！義大遊樂世界用40分鐘環遊世界

想看滿山滿谷的「火金姑」飛舞在夜色中，現在正是時候。每年4到5月是螢火蟲最活躍的時節，台灣各地也會陸續舉辦賞螢活動，還會搭配專業導覽帶你認識螢火蟲的生活習性、棲息環境，賞景同時也能長知識，適合全家大小一起參加！ 小編幫大家整理出台灣十大必追的賞螢景點，像南投的日月潭和奧萬大，每年都被形容成「螢光瀑布」，閃閃發亮的夜景根本浪漫到不行；南部的高雄那瑪夏更是賞螢勝地之一，山林間的夜晚特別靜謐，螢火蟲像星星一樣飛舞，超級療癒。

2025-05-03 11:30